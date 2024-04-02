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Столичные волонтеры отправили пострадавшим от наводнения около 30 тонн гуманитарной помощи

помощь пострадавшим при паводках, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 17:57 Фото: gov.kz
Волонтеры КГУ "Астана Жастары" совместно с благотворительными организациями запустили акцию по сбору гуманитарной помощи жителям областей страны, пострадавших от наводнения, сообщает Zakon.kz.

По городу организовали девять пунктов приема гуманитарной помощи, в сборе участвуют около 30 волонтерских организаций. Ежедневно свыше 200 волонтеров оказывают помощь в сортировке и отправке необходимых вещей. Так, в волонтерском пункте по улице Сарыарка, 13 собрались неравнодушные жители города, которые принесли медикаменты, продукты питания, одежду, бытовые принадлежности.

По словам заместителя председателя городского штаба волонтеров Астаны Эльвиры Есмухановой, с 29 марта по 1 апреля отправлено порядка 30 тонн гуманитарной помощи в пострадавшие от наводнения регионы.

"С момента объявления чрезвычайной ситуации в трех областях Казахстана в Астане активно готовят гуманитарную помощь. Сейчас в городе работает девять пунктов приема. Мы, в свою очередь, выходим на связь со всеми пунктами других регионов. Области, которым необходима помощь, обращаются во все регионы и оповещают нас. Мы получаем помощь по графику с 9:00 до 20:00. В нашем штабе работает около 30-40 волонтеров. Ежедневно нами отправляется свыше 4-5 тонн вещей большими грузовыми машинами. Ранее в Актобе была отправлена первая машина, которую заполнили волонтеры движения "Жақсылық жаса". А также в Костанайскую область уехали семь грузовых машин. В точке сбора по улице Тлендиева, сами жители столицы объявляют точки сбора. Сегодня планируется отправка инструментов (лопаты, мешки, песок) в Целиноградский район для того, чтобы провести превентивное мероприятие по обеспечению безопасности жителей и поселка от паводков", – рассказывает Эльвира Есмуханова.

Гуманитарную помощь астанчане начали приносить, как только информация о сборе появилась в СМИ. Среди собранных посылок основное место занимает одежда, продукты, средства гигиены и обувь. Например, одна из жительниц города принесла нескоропортящиеся продукты: печенье, сладости, подгузники.

"Нам необходимо оказывать друг другу помощь, проявить человечность и уважение. Хочется помочь действительно нуждающимся, оставшимся в беде людям", – говорит она.

Стоит отметить, сортировка вещей проходит по специальному алгоритму:

  • 1-я категория – химия и гигиена;
  • 2-я категория – новые вещи;
  • 3-я категория – мужская и женская одежда;
  • 4-я категория – продукты.
"У каждого пункта есть своя политика и правила приема вещей. Жители чаще всего приносят одежду и гигиенические средства. В связи с этим одежду мы сортируем тщательно. Вещи осматриваются на ликвидность и раскладываются в отдельные коробки. Иногда мы их передаем в городские социальные склады, которые в свою очередь отправляют их социально уязвимым слоям населения. Также у нас есть особый критерий к скоропортящимся продуктам, таким как хлеб, фрукты и другие. Потому что стоит вопрос перевозки, где есть определенные риски. К примеру, хлеб может испортиться раньше, чем грузовая машина доедет до назначенного пункта. Однако несмотря на это мы стараемся принять помощь, довезти любым способом, если граждане привезут такие продукты прямо перед отправкой. В ином случае мы раздаем нуждающимся", – рассказала собеседница.

Волонтеры принимают вещи и продукты первой необходимости, сортируя по коробкам.

"Мы сортируем одежду для нуждающихся жителей регионов, находящихся в чрезвычайной ситуации. Отсортированные товары загружаем в грузовые машины и совершаем отправку. Нам необходимо оказывать качественную гуманитарную помощь и оказывать поддержку", – говорит волонтер КГУ "Астана жастары" акимата Астаны Айдан Байгандыев.

Отправка вещей осуществляется по очереди.

"В сборе гуманитарной помощи участвуют как пенсионеры, так и молодежь, и коммерческие организации, предприниматели, многодетные мамы. Самый интересный фактор – в благотворительности участвуют люди разных возрастов. Звонят очень много мужчин, которые хотят помочь физически: принести, отвезти или купить что-то. Важно оказывать помощь, ведь наша сила в единстве", – говорит Эльвира Есмуханова.

Отметим, что волонтеры не принимают финансовую помощь. Желающие могут собрать и принести в пункты сбора продукты первой необходимости.

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