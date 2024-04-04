Около 250 тонн гуманитарной помощи собрали астанчане для пострадавших от паводков

В регионы, пострадавшие от паводков, из Астаны направлено порядка 250 тонн гуманитарной помощи, сообщает Zakon.kz.

В столице организовано девять пунктов приема гуманитарной помощи, в сборе участвуют порядка 30 волонтерских организаций. Ежедневно свыше 200 волонтеров сортируют и отправляют необходимые вещи. Неравнодушные граждане везут теплые вещи, продукты питания, лекарства и предметы первой необходимости.

Астанинский городской филиал партии Amanat совместно с молодежным крылом "Жастар Рухы", волонтерами МРЦ "Астана жастары", при поддержке акимата города, депутатов городского маслихата, общественных деятелей, неправительственных организаций, владельцев малого, среднего и крупного бизнеса собрали почти 250 тонн гуманитарной помощи.

Фото: gov.kz

В Костанайской области координируют работу волонтеров и обеспечивают доставку гуманитарной помощи из Астаны волонтеры Конгресса молодежи Казахстана.

"Мы работаем в Костанайской области уже пять дней. Наши волонтеры помогают разгружать и распределять гуманитарную помощь. В первую очередь, это продукты, моторные лодки, генераторы, резиновые сапоги, все, что сейчас необходимо в пострадавших от паводков районах", – рассказал руководитель Конгресса молодежи Казахстана Багдаулет Жандильдаев.

Фото: gov.kz

В работу по сбору гумпомощи подключились также столичные вузы: Максут Нарикбаев Университет, "Медицинский университет Астана", ЕНУ имени Гумилева, Назарбаев Университет, Университет ESIL. Среди других организаций, оказавших помощь: отель The One, торговые дома "Асем", "Рахмет", "Шапагат" и другие представители бизнес-структур.

Фото: gov.kz

Кроме того, столичная Ассамблея народа Казахстана организовала на базе Дома дружбы социальную акцию по сбору гуманитарной помощи для жителей пострадавших от паводков регионов.

Помощь доставят жителям Акмолинской и Карагандинской областей. Для пострадавших были собраны одежда, продукты питания, средства личной гигиены, постельные принадлежности, посуда и медикаменты. На данный момент члены городской ассамблеи и волонтеры оказали помощь пострадавшим от паводков на общую сумму более 5 млн тенге.

Фото: gov.kz

Среди собранных посылок основное место занимает одежда, продукты, средства гигиены и обувь.

Волонтеры не принимают финансовую помощь. Желающие могут собрать и принести в пункты сбора продукты первой необходимости.