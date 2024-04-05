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300 миллионов тенге выделила Группа "Казахстанские коммунальные системы" пострадавшим от паводков

300 миллионов тенге выделила Группа &quot;Казахстанские коммунальные системы&quot; пострадавшим от паводков, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 11:00 Фото: Группа "Казахстанские коммунальные системы"
Группа компаний "Казахстанские коммунальные системы", входящая в холдинг "Ordabasy Group", выделила 300 млн тенге в качестве благотворительной помощи пострадавшим от паводков казахстанцам.

Данное финансовое решение Группы "ККС" направлено на поддержку людей, имуществу которых нанесен ущерб в результате стихийного бедствия.

Выделенные средства пойдут на восстановление имущества людей, пострадавших от паводков.

У казахов есть древний обычай "Асар" или "Жылу жинау", в смысловом переводе на русский язык – "помощь всем миром". Это обычай взаимопомощи, когда люди собираются вместе и безвозмездно, искренне помогают друг другу.

Проявляя социальную ответственность и следуя примеру предков, компания не осталась в стороне и надеется поспособствовать скорейшему восстановлению после стихийного бедствия.

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