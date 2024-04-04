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В Уральске продолжается заблаговременная эвакуация граждан

В Уральске продолжается заблаговременная эвакуация граждан, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 13:30 Фото: пресс-служба акимата ЗКО
В ЗКО паводковая ситуация остается напряженной. Спасатели области продолжают проводить эвакуационные работы из пригорода областного центра.

По информации пресс-службы городского акимата, в городе определены 7 эвакопунктов на 1056 мест.  Кроме того, имеется дополнительно в резерве еще 400 мест.

"Пункты оборудованы спальными местами, постельными принадлежностями и другими необходимыми условиями для проживания. На сегодняшний день в них находятся 396 человек, эвакуированных с дачных массивов. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, организовано круглосуточное дежурство медработников и психологов", – отметили в акимате.

Следует отметить, что работы по ликвидации паводковых явлений и проведению аварийно-спасательных работ в ЗКО продолжаются.

В Уральске продолжается заблаговременная эвакуация граждан, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 13:30

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

На сегодняшний день эвакуировано более 6 тысяч человек, из них 3 тысячи – детей. Расположены в эвакуационных пунктах более тысячи человек, остальные 3853 человека находятся у родственников. На данный момент находятся на контроле 23 участка перелива и 48 участков размыва на автодорогах области.

В Уральске продолжается заблаговременная эвакуация граждан, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 13:30

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Без транспортного сообщения находятся 10 населенных пунктов. В данных населенных пунктах заблаговременно организован запас продуктов питания в продуктовых магазинах.

Всего по области откачаны 804 773 м3 талых вод, разложены 170 749 штук мешкотары, на данный момент задействованы 1979 человек, 365 единиц техники, 76 единиц мотопомп. Ночью работы по откачке талых вод и укладке мешкотар проводились в Уральске.

В Уральске продолжается заблаговременная эвакуация граждан, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 13:30

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

За прошедшие сутки всего было эвакуировано более 1500 человек, из них свыше 700 детей. Также в селах Узынколь, Барбастау, Шаган, Кемер и Юбилейное повторно проводится оповещение жителей и подворовые обходы жилых домов по эвакуации оставшегося населения в безопасное место. В настоящее время ситуация стабильно напряженная и находится под контролем.

В Уральске продолжается заблаговременная эвакуация граждан, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 13:30

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

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