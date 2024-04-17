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В двух областях продолжается заблаговременная эвакуация жителей

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 04:51 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях продолжаются мероприятия по заблаговременной эвакуации жителей из мест подтопления, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС Казахстана, в ночь на 18 апреля спасатели Абайской области провели укладку мешкотары в селе Вагулино Кызылжарского района. Также прошла заблаговременная эвакуация жителей села Соколово.

В эту же ночь в городе Уральске, в пойме реки Урал, где расположены садоводческие товарищества, подразделениями ДЧС столицы и Кызылординской области проводится работа по информированию и заблаговременной эвакуации жителей.

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 04:51

Фото: пресс-служба МЧС РК

Также в ЗКО выгружено и размещено 17 т гуманитарной помощи, прибывшей из города Туркестан.

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 04:51

Фото: скриншот видео

Помимо этого, в селе Подстепное Теректинского района ЗКО, мангистаускими спасателями уложено свыше двух тыс. штук мешкотары и проведены работы по откачке воды.

Угроза паводков все еще не миновала в Западно-Казахстанской области. Об этом сообщил 18 апреля на брифинге СЦК заместитель акима региона Калияр Айтмухамбетов.

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