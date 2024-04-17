В двух областях продолжается заблаговременная эвакуация жителей
По информации пресс-службы МЧС Казахстана, в ночь на 18 апреля спасатели Абайской области провели укладку мешкотары в селе Вагулино Кызылжарского района. Также прошла заблаговременная эвакуация жителей села Соколово.
В эту же ночь в городе Уральске, в пойме реки Урал, где расположены садоводческие товарищества, подразделениями ДЧС столицы и Кызылординской области проводится работа по информированию и заблаговременной эвакуации жителей.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Также в ЗКО выгружено и размещено 17 т гуманитарной помощи, прибывшей из города Туркестан.
Фото: скриншот видео
Помимо этого, в селе Подстепное Теректинского района ЗКО, мангистаускими спасателями уложено свыше двух тыс. штук мешкотары и проведены работы по откачке воды.
Угроза паводков все еще не миновала в Западно-Казахстанской области. Об этом сообщил 18 апреля на брифинге СЦК заместитель акима региона Калияр Айтмухамбетов.