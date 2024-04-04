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Обвиненный в госизмене Константин Сыроежкин вышел на свободу

политологи, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 01:16 Фото: Facebook/Антон Морозов
Казахстанский политолог Антон Морозов рассказал о том, что обвиненный в госизмене Константин Сыроежкин вышел на свободу, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Facebook.

"Профессор Сыроежкин вышел на свободу. По УДО", – говорится в сообщении.

Морозов опубликовал с ученым совместное фото на улице у автомобиля. Профессор провел в заключении пять лет.

В мае 2019 года появилась информация о задержании известного политолога-китаиста, профессора Константин Сыроежкина. Его подозревали в государственной измене. А в октябре 2019 года его приговорили к 10 годам тюрьмы. Тогда сообщалось, что после отбытия наказания политолога выдворят из страны.

С 2006 года Константин Сыроежкин являлся главным научным сотрудником Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан. В разные годы работал в институте уйгуроведения Академии наук Казахской ССР (1986-1992); в центре востоковедения Академии наук Республики Казахстан (1992-1996). Является автором ряда научных и литературных трудов.

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