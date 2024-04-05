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В суде объяснили решение об освобождении осужденного за госизмену Константина Сыроежкина

В суде объяснили решение об освобождении осужденного за госизмену Константина Сыроежкина, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 19:25 Фото: kisi.kz
Пресс-служба Алматинского областного суда 5 апреля прокомментировала освобождение известного политолога-китаиста, профессора Константина Сыроежкина, который ранее был осужден за госизмену, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе отметили, что в Алматинском областном суде рассмотрена частная жалоба осужденного Константина Сыроежкина на постановление суда І инстанции об отказе в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении.

"Ранее приговором СМУС г. Алматы от 7 октября 2019 года Сыроежкин К. был осужден по ч.1 ст. 175 УК к 10 годам лишения свободы. Отбывая наказание, осужденный обратился в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Прокурор просил ходатайство осужденного удовлетворить. Адвокат осужденного ходатайство поддержал в полном объеме", – говорится в сообщении.

В суде рассказали, что осужденный за время отбывания наказания имеет три поощрения и первую положительную степень поведения. На момент апелляционного рассмотрения оставшийся срок к отбытию составлял четыре года пять месяцев 22 дня.

"Взысканные процессуальные издержки по приговору суда на момент рассмотрения были погашены, гражданского иска осужденный не имеет, администрацией учреждения характеризуется положительно, раскаивается в содеянном. Коллегия пришла к выводу, что осужденный своим примерным поведением, добросовестным отношением к труду, участием в жизни колонии доказал свое исправление и не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания", – отмечается в пресс-релизе.

В суде добавили, что постановлением апелляции ходатайство осужденного Сыроежкина об условно-досрочном освобождении удовлетворено.

"Сыроежкин К. освобожден от отбытия наказания условно-досрочно с установлением пробационного контроля на оставшийся срок. Постановление суда вступило в законную силу", – заключили в пресс-службе Алматинского областного суда. 

Ранее сообщалось, что обвиненный в госизмене Константин Сыроежкин вышел на свободу. Об этом рассказал казахстанский политолог Антон Морозов. 

В мае 2019 года появилась информация о задержании известного политолога-китаиста, профессора Константина Сыроежкина. Его подозревали в государственной измене. А в октябре 2019 года его приговорили к 10 годам тюрьмы. Тогда сообщалось, что после отбытия наказания политолога выдворят из страны.

С 2006 года Константин Сыроежкин являлся главным научным сотрудником Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан. В разные годы работал в Институте уйгуроведения Академии наук Казахской ССР (1986-1992); в Центре востоковедения Академии наук Республики Казахстан (1992-1996). Является автором ряда научных и литературных трудов.

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