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И даже дикий кролик – спасатели продолжают вытаскивать из воды животных

Кролика спасли в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 12:19 Фото: ДЧС Акмолинской области
Несколько случаев спасения животных было в Акмолинской области. За сутки там не дали утонуть верблюдам, лошадям и даже дикому кролику, сообщает Zakon.kz.

Так, около села Красный Яр спасатели оперативно-спасательного отряда спасли восемь лошадей. Животные оказались в воде из-за разлива реки Чаглинка.

коней спасли в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 12:19

Фото: ДЧС Акмолинской области

"Также прямо сейчас продолжается спасение верблюдов возле села Тайтобе. Спасением занимаются спасатели из города Астаны, на данный момент вытащили троих верблюдов. Ну и, пожалуй, самым милым спасением отличились шымкентские спасатели. Они увидели, как в талых водах начал тонуть дикий кролик. Спасатели не без усилий вытащили его из воды и выпустили на волю", – сообщили в ДЧС Акмолинской области. 

Кролик, спасли, Акмолинская область, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 12:19

Фото: ДЧС Акмолинской области

Там призывают не выводить на выпас домашних животных в низменные места и места разлива рек.

Накануне, 4 марта, в Карагандинской области спасатели вытащили из реки косулю.

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