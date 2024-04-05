И даже дикий кролик – спасатели продолжают вытаскивать из воды животных

Фото: ДЧС Акмолинской области

Несколько случаев спасения животных было в Акмолинской области. За сутки там не дали утонуть верблюдам, лошадям и даже дикому кролику, сообщает Zakon.kz.

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