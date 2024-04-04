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Паводки в Казахстане: спасатели вытащили из реки тонущую косулю

Спасатели, косуля, Карагандинская область, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 14:53 Фото: ДЧС Карагандинской области
В Карагандинской области спасатели вытащили из воды косулю, сообщает Zakon.kz.

Спасение животного сняли на видео. Это произошло сегодня, 4 апреля.

"При проведении мониторинга рек Нура и Кундузды Нуринского района спасателями оперативно-спасательного отряда Карагандинской области была замечена далеко от берега в воде изможденная косуля", – сообщили в ДЧС региона.

Спасатели подплыли к животному и затащили в лодку. Косулю доставили на берег и выпустили.

С момента начала паводков в стране спасатели помогают не только людям. В беде оказываются и животные. На днях мы показывали, как в лодках перевозят верблюдов, собак выносят с затопленных территорий.

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