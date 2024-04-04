Паводки в Казахстане: спасатели вытащили из реки тонущую косулю

В Карагандинской области спасатели вытащили из воды косулю, сообщает Zakon.kz.

Спасение животного сняли на видео. Это произошло сегодня, 4 апреля.

"При проведении мониторинга рек Нура и Кундузды Нуринского района спасателями оперативно-спасательного отряда Карагандинской области была замечена далеко от берега в воде изможденная косуля", – сообщили в ДЧС региона.

Спасатели подплыли к животному и затащили в лодку. Косулю доставили на берег и выпустили.

С момента начала паводков в стране спасатели помогают не только людям. В беде оказываются и животные. На днях мы показывали, как в лодках перевозят верблюдов, собак выносят с затопленных территорий.