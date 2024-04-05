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Холеру выявили у пассажирки, прилетевшей из Индии в Алматы

Алматы, холера, Индия, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 16:52 Фото: Минздрав РК
На борту самолета, прилетевшего из Дели (Индия) в Алматы, выявили женщину с подозрением на холеру, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Министерства здравоохранения РК 5 апреля сообщили, что во время санитарно-карантинного контроля на борту рейса авиакомпании Air Astana выявили пассажирку с жалобами на частый жидкий стул, выраженную слабость, сухость во рту.

Алматы, холера, Индия, самолет, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 16:52

Фото: Минздрав РК

"Гражданка Республики Кыргызстан следовала из Дели в Кыргызстан через город Алматы. Специалистами санитарно-карантинного контроля оперативно организовано медицинское обследование женщины, которой после получения результатов анализа поставлен диагноз – "холера", – сообщили в Минздраве РК.

Специалисты определили круг близких контактных пассажиров, им назначено лабораторное обследование.

"Больная и контактные пассажиры госпитализованы в инфекционный стационар города Алматы. На борту воздушного судна проведена дезинфекция. Среди пассажиров борта провели информационно-разъяснительную работу о симптомах заболевания и мерах профилактики заболевания холерой, с рекомендациями немедленно обратиться за медицинской помощью при появлении симптомов", – отметили в ведомстве.

Своевременное выявление и локализация очага инфекции со стороны эпидемиологических служб позволили не допустить распространения холеры внутри страны.

Больная госпитализирована и получает всю необходимую медицинскую помощь в соответствии с клиническим протоколом.

Минздрав опубликовал рекомендации для населения при выезде в неблагополучные страны по заболеваемости холерой (страны Африки, Азии, в том числе Индия, Афганистан, Пакистан):

  • употреблять для питья кипяченую или бутилированную воду;
  • воздержаться от использования льда для охлаждения различных напитков;
  • проводить надлежащую термическую обработку продуктов перед употреблением;
  • тщательно мыть фрукты и овощи, используя кипяченую или бутилированную воду;
  • тщательно мыть руки с мылом перед каждым приемом пищи и после посещения уборной;
  • купаться только в разрешенных водоемах, при этом не допускать попадания воды в полость рта;
  • при появлении первых признаков заболевания не заниматься самолечением, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Примерно год назад, в марте 2023-го, Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад, в котором предупредила об очень высоком риске распространения холеры на глобальном уровне. 

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