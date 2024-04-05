Холеру выявили у пассажирки, прилетевшей из Индии в Алматы

На борту самолета, прилетевшего из Дели (Индия) в Алматы, выявили женщину с подозрением на холеру, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Министерства здравоохранения РК 5 апреля сообщили, что во время санитарно-карантинного контроля на борту рейса авиакомпании Air Astana выявили пассажирку с жалобами на частый жидкий стул, выраженную слабость, сухость во рту.

Фото: Минздрав РК

"Гражданка Республики Кыргызстан следовала из Дели в Кыргызстан через город Алматы. Специалистами санитарно-карантинного контроля оперативно организовано медицинское обследование женщины, которой после получения результатов анализа поставлен диагноз – "холера", – сообщили в Минздраве РК.

Специалисты определили круг близких контактных пассажиров, им назначено лабораторное обследование.



"Больная и контактные пассажиры госпитализованы в инфекционный стационар города Алматы. На борту воздушного судна проведена дезинфекция. Среди пассажиров борта провели информационно-разъяснительную работу о симптомах заболевания и мерах профилактики заболевания холерой, с рекомендациями немедленно обратиться за медицинской помощью при появлении симптомов", – отметили в ведомстве.

Своевременное выявление и локализация очага инфекции со стороны эпидемиологических служб позволили не допустить распространения холеры внутри страны.

Больная госпитализирована и получает всю необходимую медицинскую помощь в соответствии с клиническим протоколом.

Минздрав опубликовал рекомендации для населения при выезде в неблагополучные страны по заболеваемости холерой (страны Африки, Азии, в том числе Индия, Афганистан, Пакистан):

употреблять для питья кипяченую или бутилированную воду;

воздержаться от использования льда для охлаждения различных напитков;

проводить надлежащую термическую обработку продуктов перед употреблением;

тщательно мыть фрукты и овощи, используя кипяченую или бутилированную воду;

тщательно мыть руки с мылом перед каждым приемом пищи и после посещения уборной;

купаться только в разрешенных водоемах, при этом не допускать попадания воды в полость рта;

при появлении первых признаков заболевания не заниматься самолечением, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Примерно год назад, в марте 2023-го, Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад, в котором предупредила об очень высоком риске распространения холеры на глобальном уровне.