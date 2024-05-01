У двоих граждан России, прилетевших из Алматы в Уральск, заподозрили холеру

На борту самолета авиакомпании Air Astana, прилетевшего из Алматы в Уральск, выявили двоих пассажиров с подозрением на холеру, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 1 мая "Уральская неделя", самолет прибыл в Уральск из Алматы 30 апреля в 22:25. По словам пассажиров, во время полета мужчине и женщине стало плохо, у них была температура и рвота. После приземления самолета на борт поднялись врачи-санэпидемиологи.

В областной инфекционной больнице эту информацию изданию подтвердили.

"Доставили к нам ночью двух граждан России. После сбора анамнеза, эпиданамнеза, клинического осмотра полностью исключили холеру. Состояние удовлетворительное у обоих. Они уехали по месту проживания в Саратовскую область", – сообщила директор областной инфекционной больницы Надия Ахметова.

Ранее сообщалось, что на борту самолета, прилетевшего из Дели (Индия) в Алматы, выявили женщину с подозрением на холеру.

