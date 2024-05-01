Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

У двоих граждан России, прилетевших из Алматы в Уральск, заподозрили холеру

У двоих граждан России, прилетевших из Алматы в Уральск, заподозрили холеру, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2024 18:27 Фото: Минздрав РК
На борту самолета авиакомпании Air Astana, прилетевшего из Алматы в Уральск, выявили двоих пассажиров с подозрением на холеру, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 1 мая "Уральская неделя", самолет прибыл в Уральск из Алматы 30 апреля в 22:25. По словам пассажиров, во время полета мужчине и женщине стало плохо, у них была температура и рвота. После приземления самолета на борт поднялись врачи-санэпидемиологи.

В областной инфекционной больнице эту информацию изданию подтвердили.

"Доставили к нам ночью двух граждан России. После сбора анамнеза, эпиданамнеза, клинического осмотра полностью исключили холеру. Состояние удовлетворительное у обоих. Они уехали по месту проживания в Саратовскую область", – сообщила директор областной инфекционной больницы Надия Ахметова.

Ранее сообщалось, что на борту самолета, прилетевшего из Дели (Индия) в Алматы, выявили женщину с подозрением на холеру.

Читайте также

Бейнеу
Общественные слушания о признании Бейнеу зоной экологического бедствия проходят в Мангистауской области
люди
В СКО 1 мая пострадавшим помогли убрать дворы от мусора и завалов
Алматы
День единства народа Казахстана: Ерболат Досаев наградил участников борьбы с паводками
Диана Абдуллаева
Россия Алматы Уральск Air Astana 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Рассылка с номера 1414, Казахстан, егов
К казахстанцам обратились по поводу рассылки с номера 1414
новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД обратились к казахстанцам
Новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД обратились к казахстанцам
Какие изменения ждут казахстанцев с мая 2024 года
Какие изменения ждут казахстанцев с мая 2024 года
Медики назвали три самые полезные ягоды
Медики назвали три самые полезные ягоды
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: