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При поддержке "КазМунайГаза" на высохшем дне Аральского моря высадят более 4,4 млн саженцев саксаула

При поддержке &quot;КазМунайГаза&quot; на высохшем дне Аральского моря высадят более 4,4 млн саженцев саксаула, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 17:59 Фото: АО НК "КазМунайГаз"
Сегодня, 5 апреля, председатель правления АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) Магзум Мирзагалиев, аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев и вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев приняли участие в посадке саксаула на высохшем дне Аральского моря.

Этот проект реализуется в поддержку экологической инициативы главы государства Касым-Жомарта Токаева по озеленению страны.
"Саксаул по праву считается одним из символов Казахстана. У нашего народа это растение издревле олицетворяет способность к преодолению препятствий и возрождение жизни. Мы принимаем активное участие в озеленении регионов присутствия. КМГ взял на себя обязательства по посадке более 4 млн саженцев саксаула на площади 15 тыс. гектаров на обмелевшем дне Арала. Тем самым наша компания усиливает свой вклад в зеленую экономику и сохранение природы для будущих поколений, а также на деле показывает нашу приверженность принципам устойчивого развития", – отметил Магзум Мирзагалиев.
Столь масштабная посадка саженцев саксаула поможет защитить от пыли и соли, которые ежегодно появляются из-за высыхания Аральского моря, замедлить опустынивание и сохранить растения и животный мир региона.
При поддержке "КазМунайГаза" на высохшем дне Аральского моря высадят более 4,4 млн саженцев саксаула, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 17:59

Фото: АО НК "КазМунайГаз"

Таким образом, "КазМунайГаз" не только наращивает свой вклад в экономическое развитие страны, но и увеличивает масштабы поддержки социальной сферы и экологических проектов.
При поддержке "КазМунайГаза" на высохшем дне Аральского моря высадят более 4,4 млн саженцев саксаула, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 17:59

Фото: АО НК "КазМунайГаз"

Саксаул уникален тем, что создает вокруг себя бархан, где может собраться до четырех тонн песка. На седьмой год саксаульные насаждения на площади 15 тыс. гектаров будут способны задерживать вынос в воздух свыше 15 тыс. тонн соли, пыли и песка.
Высадка саксаула принесет пользу и животноводству региона, поскольку травостой в саксаульниках лучше растет и развивается, обеспечивая хорошую кормовую базу для скота.
При поддержке "КазМунайГаза" на высохшем дне Аральского моря высадят более 4,4 млн саженцев саксаула, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 17:59

Фото: АО НК "КазМунайГаз"

Исполнителем проекта является РГКП "Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК.
При поддержке "КазМунайГаза" на высохшем дне Аральского моря высадят более 4,4 млн саженцев саксаула, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 17:59

Фото: АО НК "КазМунайГаз"

Необходимо отметить, что группа "КазМунайГаза" на регулярной основе высаживает деревья по всей республике. Так, только в 2023 году силами КМГ обеспечена посадка порядка 40 тыс. зеленых насаждений.

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Айсулу Омарова
Казахстан КазМунайГаз
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