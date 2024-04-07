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В Усть-Каменогорске стартовала весенняя уборка в рамках акции "Таза Қазақстан"

уборка улиц, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2024 13:54 Фото: информационный центр города Усть-Каменогорска
Уже больше недели в Усть-Каменогорске продолжается кампания по весенней уборке и подготовке города к летнему периоду, сообщает Zakon.kz.

Ямочный ремонт по заявкам населения и нанесение дорожной разметки начали еще в марте. Кроме того, в городе уже активно готовятся к предстоящим крупным дорожным ремонтам. 2024 год объявлен в Восточном Казахстане годом дорог, и Усть-Каменогорск не останется в стороне от этой инициативы. Уже в апреле-мае начнется укладка нового асфальта на 28 улицах, многие из которых находятся в микрорайонах и на окраинах.

укладка асфальта, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2024 13:54

Фото: информационный центр города Усть-Каменогорска

Пока основные работы не начались, коммунальные службы вычищают от мусора створы улиц, парки, скверы и аллеи. Инициативу властей с энтузиазмом встретили и жители. На уборку своих территорий все чаще выходят коллективы коммерческих предприятий и жители дворов.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2024 13:54

Фото: информационный центр города Усть-Каменогорска

При этом в городе неслышно столь привычных в эти дни новостей о подтоплениях и паводках. Усть-Каменогорск всегда подвержен высокой паводковой опасности – город находится в низине, куда каждый год устремляются потоки со всех окрестных склонов. Тем не менее, даже столь многоводную весну удалось встретить во всеоружии.

уборка улиц, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2024 13:54

Фото: информационный центр города Усть-Каменогорска

Подготовительные мероприятия, организованные руководством города, дали свои плоды. Еще в середине марта склоновые потоки удалось отвести от населенных пунктов в течение нескольких дней, избежав порчи жилья и имущества людей.

улицы Усть-Каменогорска, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2024 13:54

Фото: информационный центр города Усть-Каменогорска

Хотя городские власти не теряют бдительность. По имеющимся прогнозам, область ожидает вторая волна паводков. В регионе идет подъем уровня воды в горных реках, многие из которых впадают в Ульбу. Учитывая это, на нескольких наиболее опасных участках в Усть-Каменогорске высоту русла заблаговременно подняли.

работы, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2024 13:54

Фото: информационный центр города Усть-Каменогорска

Уровень воды в городе и на подходе к нему мониторится круглосуточно, а на дежурстве постоянно находится не менее 250 человек и более 40 единиц техники. Так что к имеющимся рискам в акимате относятся хоть и серьезно, но без паники. А пока все угрозы под контролем город продолжает преображаться, обретая свой летний облик.

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