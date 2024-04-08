Более 170 раз с начала года пытались незаконно вывезти нефтепродукты из Казахстана

В первом квартале 2024 года на казахстанско-российской границе было выявлено и пресечено 103 попытки незаконного вывоза ГСМ на 13 650 литров, сообщает Zakon.kz.

По информации Комитета государственных доходов МФ РК, еще 68 попыток пресечено на казахстанско-узбекской границе на 11 135 литров. Взысканы штрафы на 3,7 млн тенге.

В КГД напомнили, что сейчас в стране действует запрет на вывоз отдельных видов нефтепродуктов за пределы территории республики. Запрет введен нормативными актами для того, чтобы избежать на внутреннем рынке Казахстана дефицита горюче-смазочных материалов.

Комитет государственных доходов проводит контроль за соблюдением установленных запретов и ограничений. Применяется система управления рисками. Так, в информационной системе электронного декларирования "АСТАНА-1" приняты меры по предотвращению таможенного декларирования нефтепродуктов, запрещенных к вывозу.

Кроме того, КГД проводит мероприятия по выявлению и пресечению фактов незаконного вывоза нефтепродуктов.

Так, в 2023 году на казахстанско-узбекской границе были пресечены 294 попытки незаконного вывоза нефтепродуктов на 79 800 литров. В бюджет государства взыскано 24,5 млн тенге штрафов. На казахстанско-российской границе предотвращено 324 факта незаконного вывоза нефтепродуктов почти на 60 тыс. литров.

В ведомстве отметили, что контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных действующим законодательством РК, ведется органами государственных доходов на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что вывоз из Казахстана бензина, дизтоплива и отдельных нефтепродуктов запретили на полгода с 29 марта 2024 года.