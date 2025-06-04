#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
512.1
583.64
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
512.1
583.64
6.5
События

Из Казахстана пытались незаконно вывезти металл в Европу

Утилизационный сбор, утильсбор, утилизация машины, утилизация машин, утилизация, утиль, металлолом, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 15:15 Фото: unsplash
Главной транспортной прокуратурой (ГТП) Казахстана пресечена схема незаконного вывоза металлов, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 4 июня 2025 года, заявили в пресс-службе надзорного органа:

"Органами транспортной прокуратуры выявлены факты незаконного экспорта лома черных и цветных металлов через государственную границу в Нидерланды и Германию. Установлено, что в Центре таможенного оформления (ЦТО) в Астане осуществлялось оформление таможенных деклараций, в рамках которых бывшие в употреблении трубы вывозились по недостоверному коду ТН ВЭД. Данный факт подтвержден заключением таможенных экспертов".

Согласно приказу министра индустрии и строительства РК от 18 октября 2023 года №34, экспорт таких изделий запрещен.

"В отношении двух юридических лиц, допустивших нарушения, приняты меры прокурорского реагирования. Они привлечены к административной ответственности по ст. 545 Кодекса РК об административных правонарушениях. Суд первой инстанции признал их виновными и назначил штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге. – Прим. ред.)".Пресс-служба ГТП РК

Судебные акты не вступили в законную силу.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 15:15
Подпольная металлургия и оружейный арсенал: громкие задержания в Карагандинской области

18 апреля 2025 года стало известно, что в Казахстане продлили запрет на вывоз отходов черных и цветных металлов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Полицейский из Астаны сядет на длительный срок за 26 взяток
События
15:31, Сегодня
Полицейский из Астаны сядет на длительный срок за 26 взяток
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: