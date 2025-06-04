Из Казахстана пытались незаконно вывезти металл в Европу
Фото: unsplash
Главной транспортной прокуратурой (ГТП) Казахстана пресечена схема незаконного вывоза металлов, сообщает Zakon.kz.
Об этом сегодня, 4 июня 2025 года, заявили в пресс-службе надзорного органа:
"Органами транспортной прокуратуры выявлены факты незаконного экспорта лома черных и цветных металлов через государственную границу в Нидерланды и Германию. Установлено, что в Центре таможенного оформления (ЦТО) в Астане осуществлялось оформление таможенных деклараций, в рамках которых бывшие в употреблении трубы вывозились по недостоверному коду ТН ВЭД. Данный факт подтвержден заключением таможенных экспертов".
Согласно приказу министра индустрии и строительства РК от 18 октября 2023 года №34, экспорт таких изделий запрещен.
"В отношении двух юридических лиц, допустивших нарушения, приняты меры прокурорского реагирования. Они привлечены к административной ответственности по ст. 545 Кодекса РК об административных правонарушениях. Суд первой инстанции признал их виновными и назначил штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге. – Прим. ред.)".Пресс-служба ГТП РК
Судебные акты не вступили в законную силу.
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