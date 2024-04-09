Всего 3% курильщиков: насколько тяжело отказаться от сигарет, рассказали ученые

По результатам медицинских исследований, всего 3% курильщиков могут отказаться от пагубной привычки усилием воли, сообщает Zakon.kz.

Вместе с тем, как установила группа немецких ученых, показатель отказа от сигарет можно увеличить до 70% благодаря альтернативным методам потребления никотина, в том числе нагреваемому табаку.

Существуют методики никотинзаместительной терапии, однако такие программы отличаются дороговизной и недоступностью массам. Например, в Казахстане применение терапии требует минимум 500 млн тенге в год для обслуживания специализированных кабинетов и продвижения соответствующей информации.

Между тем сегодня на лечение последствий курения в нашей стране, согласно официальному ответу Минздрава РК, тратится более 300 млрд тенге в год.

Исследователи делают оговорку: как традиционные сигареты, так и относительно недавно появившиеся на рынке их бездымные заменители, наносят вред организму. Полностью безопасного продукта, содержащего никотин, не существует. Некурящему человеку не стоит пробовать любые никотиносодержащие продукты, поскольку само это вещество вызывает привыкание.

Что же касается людей, уже имеющих зависимость, по словам ученых, доказано, что бездымные альтернативы снижают уровень рецидивизма лучше, чем отказ от курения без замены, хотя и тоже несут определенные риски для здоровья. Именно поэтому эксперты считают наличие на рынке альтернатив, не исключающих, но хотя бы снижающих вред – необходимостью, что и отмечают в своем отчете.

Ученые провели перекрестное клиническое исследование с целью изучить влияние бездымных продуктов. 17 курильщиков поделили на пять групп, одну из которых составляли люди, употребляющие традиционные сигареты. Остальным были предложены изделия с системой нагревания табака.

Так, по результатам наблюдения, после употребления изделий из нагреваемого табака (ИНТ) увеличение жесткости артерий и нарушение работы мелких дыхательных путей незначительней, чем после сигарет. Также исследователи зафиксировали менее выраженное повышение артериального давления в первом случае.

Именно при сгорании табака в обычных сигаретах, которое происходит при температуре около 800-900°C, выделяется дым, содержащий наряду с никотином множество канцерогенных веществ. Тогда как в изделиях из нагреваемого табака температура варьируется, но находится ниже 350°C, а при таких температурах горение невозможно. Поэтому выделяемые при употреблении нагреваемых табачных изделий аэрозоли содержат намного меньше нежелательных и опасных веществ, за счет чего достигается значительное снижение вреда, отмечают авторы исследования.