Сотрудница банка через курьера передала мошенникам 4 млн тенге и 10 тысяч долларов

В Алматы полицейские задержали предполагаемых мошенников. Их подозревают в обмане сотрудницы одного из банков, сообщает Zakon.kz.

Полицейские Алматы отследили цепочку противоправных действий, состоящую из нескольких фигурантов и уходящую корнями за рубеж. Суть этой цепочки заключалась в том, чтобы "заработать" как можно больше денег на обмане людей. В числе обманутых – сотрудница одного из банков второго уровня.

"На ее мессенджер стали поступать сообщения о том, что, якобы, в отношении банка и его сотрудников представители правоохранительных органов проводят проверку, и она должна следовать их четким инструкциям. Позже они же сообщили, что идет кибератака, и, якобы, для предотвращения мошеннических действий нужно снять денежные средства со всех имеющихся счетов, далее передать их доверенным лицам. Следуя этим указаниям, женщина сняла со своего счета 4 млн тенге и 10 тыс. долларов. Деньги она передала курьеру", – рассказал заместитель начальника Департамента полиции Алматы Куатбек Науатов.

Женщина, поняв, что стала жертвой мошенников, обратилась за помощью в полицию. Курьера задержали сразу же. 19-летний юноша признался, что знал о преступном характере его промысла: так называемые работодатели вознаграждали его 1% от суммы, полученной от потерпевших.

"Мы отследили счета, куда курьер переводил деньги. Их след обнаружен за границей. К слову, задержаны еще трое, что участвовали в переводе денежных средств, добытых преступным путем. В настоящее время устанавливается степень вины каждого из них. Подозреваемые взяты под стражу", – резюмировал Куатбек Науатов.

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