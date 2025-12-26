Более 34 млн тенге исчезли со счета в Астане: подозреваемая – сотрудница банка

В Астане полицейские задержали 49-летнюю женщину – сотрудницу одного из банков города, подозреваемую в незаконном снятии крупных денежных средств со счета жителя столицы, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 26 декабря 2025 года, рассказали в пресс-службе городского департамента полиции (ДП):

"По данным следствия, женщина познакомилась с потерпевшим через общую знакомую. Когда мужчина уехал за границу, посредница убедила его занять деньги и записать видео с разрешением на снятие средств. Вечером с его счета было списано около 18 млн тенге. Позже подозреваемая, используя свои служебные полномочия, сняла еще 17 млн тенге со счета жены потерпевшего. Общая сумма ущерба составила более 34 млн тенге".

В ходе оперативно-розыскных мероприятий женщина была задержана и водворена в изолятор временного содержания.

"Полиция призывает граждан быть предельно осторожными при передаче разрешений на финансовые операции и тщательно проверять любые запросы, связанные со снятием или переводом денежных средств", – добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что казахстанец лишился авто стоимостью 15 млн тенге после приезда в Астану. Подозреваемым оказался его бизнес-партнер, которого задержала полиция.