Сколько казахстанцев работают и сколько остаются без работы

В Бюро национальной статистики (БНС) Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана сегодня, 13 февраля 2026 года, предоставили данные о ситуации на рынке труда за прошлый год, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным выборочного обследования занятости населения в IV квартале 2025 года, в различных сферах экономики республики были заняты 9 278 900 человек, из них:

наемные работники – 7 142 100 человек (77% от общего числа занятых в экономике),

самостоятельно занятые – 2 136 800 человек (23% от общего числа занятых в экономике).

"Уровень занятости к населению в возрасте 15 лет и старше составил 64,6%. По сравнению c соответствующим кварталом прошлого года общая занятость выросла на 81,9 тыс. человек, в большой части за счет наемных работников". Бюро национальной статистики

Отмечается, что наибольшая доля занятых наблюдалась в сферах торговли (17%), образования (13,2%), промышленности (12,5%) и сельского хозяйства (10,3%).

"Уровень безработицы в IV квартале в Казахстане, рассчитанный по методологии Международной организации труда (не имели доходного занятия (работы), активно его искали и были готовы приступить), составил 4,6%". Бюро национальной статистики

Как следует из статданных, доля молодежи NEET, которая не работает и не занята образованием или профессиональной подготовкой, составила 5,8%. Среди молодежи в возрасте 15-34 лет уровень безработицы составил 3,1%.

Материал по теме Сколько людей приехали в Казахстан и сколько покинули страну в 2025 году

Ранее в Бюро национальной статистики назвали официальную численность населения Казахстана.