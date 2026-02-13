#Казахстан в сравнении
Общество

Сколько казахстанцев работают и сколько остаются без работы

Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, карьера, собеседование, работа, работники, сотрудники, наем, трудоустройство, прием на работу, профессия, профессии, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 16:23 Фото: freepik
В Бюро национальной статистики (БНС) Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана сегодня, 13 февраля 2026 года, предоставили данные о ситуации на рынке труда за прошлый год, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным выборочного обследования занятости населения в IV квартале 2025 года, в различных сферах экономики республики были заняты 9 278 900 человек, из них:

  • наемные работники – 7 142 100 человек (77% от общего числа занятых в экономике),
  • самостоятельно занятые – 2 136 800 человек (23% от общего числа занятых в экономике).
"Уровень занятости к населению в возрасте 15 лет и старше составил 64,6%. По сравнению c соответствующим кварталом прошлого года общая занятость выросла на 81,9 тыс. человек, в большой части за счет наемных работников".Бюро национальной статистики

Отмечается, что наибольшая доля занятых наблюдалась в сферах торговли (17%), образования (13,2%), промышленности (12,5%) и сельского хозяйства (10,3%).

"Уровень безработицы в IV квартале в Казахстане, рассчитанный по методологии Международной организации труда (не имели доходного занятия (работы), активно его искали и были готовы приступить), составил 4,6%".Бюро национальной статистики

Как следует из статданных, доля молодежи NEET, которая не работает и не занята образованием или профессиональной подготовкой, составила 5,8%. Среди молодежи в возрасте 15-34 лет уровень безработицы составил 3,1%.

Ранее в Бюро национальной статистики назвали официальную численность населения Казахстана.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
