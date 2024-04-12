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Законодательство РК

КНБ провел 53 спецоперации и изъял наркотики на пять миллиардов

КНБ провел 53 спецоперации и изъял наркотики на 5 миллиардов, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 10:19 Фото: пресс-служба КНБ РК
Комитет национальной безопасности подвел итоги по борьбе с наркобизнесом за первый квартал 2024 года. В ведомстве уточнили, что с начала года проведено более 50 спецопераций, сообщает Zakon.kz.

В сообщении Комитета за 12 апреля 2024 года сказано, что в первом квартале 2024 года КНБ провел 53 операции по противодействию незаконному обороту наркотиков, в том числе 16 с заинтересованными компетентными органами иностранных государств.

"По итогам мероприятий ликвидировано 18 международных и 9 региональных каналов поставок наркотиков, а также деятельность 10 подпольных нарколабораторий. В общей сложности из оборота изъято свыше 800 кг наркотических средств и психотропных веществ, 4 тонны сырья маковой соломы и более 10 тонн химических реагентов, используемых для изготовления синтетических наркотиков".Пресс-служба КНБ
КНБ провел 53 спецоперации и изъял наркотики на 5 миллиардов, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 10:19

Фото: пресс-служба КНБ РК

Специалисты подчеркивают, что стоимость изъятых наркотиков на "черном рынке" оценивается более чем в 5 млрд тенге, а не допущенный в оборот объем составляет порядка 4 млн разовых доз.

КНБ провел 53 спецоперации и изъял наркотики на 5 миллиардов, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 10:19

Фото: пресс-служба КНБ РК

"КНБ проводятся досудебные расследования в отношении 72 граждан Казахстана и иностранцев по подозрению в причастности к международному незаконному обороту наркотиков".Пресс-служба КНБ

10 апреля 2024 года сообщалось, что КНБ выявил в Cola более 90 литров метамфетамина.

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