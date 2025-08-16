#АЭС в Казахстане
Происшествия

КНБ провел спецоперацию по ликвидации нарколаборатории в ВКО

КНБ ликвидировал нарколабораторию, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2025 11:17 Фото: КНБ
В Восточно-Казахстанской области Комитетом национальной безопасности при координации органов прокуратуры проведена операция по ликвидации нарколаборатории – двое подозреваемых взяты под стражу, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе КНБ рассказали, что в августе 2025 года по подозрению в совершении преступления задержаны и с санкции суда взяты под стражу двое граждан Казахстана.

"В ходе обыска обнаружено и изъято более 240 литров психотропного вещества и две тонны прекурсоров, а также лабораторное оборудование для изготовления наркотиков", – отмечается в информации.

В рамках разбирательства проводится досудебное расследование по ст. 297 Уголовного кодекса РК "Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".

Фото: КНБ

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит, добавили в комитете.

Ранее в КНБ рассказали, сколько казахстанцев лишились свободы в июле за террористические преступления.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
