"Казахтелеком" перечислил 1 млрд тенге в помощь пострадавшим от паводка казахстанцам

Крупнейший телеком-оператор страны перечислил 1 миллиард тенге для оказания помощи казахстанцам, пострадавшим в регионах от паводка. Средства направили в Samruk-Kazyna Trust, который в данный момент аккумулирует средства портфельных компаний "Самрук-Казына" на эти цели, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал председатель правления АО "Казахтелеком" Куанышбек Есекеев, компания с самых первых дней наступления ЧС в регионах республики оказывала всю необходимую помощь соотечественникам. Так, сотрудники участвовали в эвакуации людей, предоставляли технику, помогали укреплять водозащитные сооружения и организовывать отвод талых вод от населенных пунктов.

Фото: "Казахтелеком"

"И, разумеется, сотрудники компании выполняют свои прямые профессиональные обязанности, обеспечивая бесперебойной связью те регионы, в которых паводковая ситуация близка к критичной. Мы не останемся в стороне и в вопросе оказания материальной помощи пострадавшим от паводков нашим соотечественникам: на данный момент компания из собственных средств выделила 1 млрд тенге и перечислила их в фонд Samruk-Kazyna Trust, который собирает средства для оказания неотложной поддержки пострадавшим от паводка районам страны", – добавил он.

Решение о сборе средств пострадавшим от паводка согражданам в "Самрук-Казына" приняли в начале апреля текущего года. По данным главы фонда "Самрук-Казына" Нурлана Жакупова, сейчас на эти цели суммарно собрано 15 млдр тенге. Помимо крупнейшего казахстанского телеком-оператора, в формировании финансовой помощи приняли участие корпоративный центр фонда, национальные компании "КазМунайГаз", "Казатомпром", "Казахстан Темир Жолы", "Qaqgaz", KEGOC, авиаперевозчик "Air Astana" и компания "Самрук-Энерго".

Фото: "Казахтелеком"

Но поддержка не ограничивается материальной. Компании и дочерние организации, входящие в состав "Самрук-Казына", также задействованы в проведении аварийно-спасательных работ, предоставлении техники, восстановлении поврежденной инфраструктуры объектов и жилых домов на местах.

"В сложившейся ситуации обеспечение безопасности работников, целостности оборудования – одна из приоритетных задач, стоящая перед портфельными компаниями. Необходимо в текущих условиях сплотиться, активизировать силы на предупреждение ЧС. Нужно продолжить предупредительную работу в данном направлении, а также провести мероприятия по приведению работы пострадавших производственных объектов в штатный режим", – сказал глава правления АО "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов на заседании Оперативного штаба по реагированию на ЧС с участием глав портфельных компаний.

С первых дней в группе фонда задействованы силы и средства добровольных аварийно-спасательных служб дочерних и зависимых организаций портфельных компаний, которые оказывают помощь подразделениям МЧС и местным исполнительным органам.

В "Казахтелекоме" для обеспечения бесперебойной работы средств телекоммуникаций технический блок компании создал оперативные штабы в борющихся со стихией регионах. Там же организованы колл-центры, необходимые для взаимодействия всех подразделений.

Фото: "Казахтелеком"

Вдобавок оператор сформировал аварийно-восстановительные команды связи, участники которых оперативно устраняют неполадки оборудования, поврежденного в результате паводков.

Наконец, связисты "Казахтелекома" и работники "Самрук-Казына" направляют пострадавшим семьям одежду, продукты, предметы быта и всячески поддерживают их в непростые времена.