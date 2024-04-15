"Казахтелеком" обеспечил сотрудников всем необходимым для помощи пострадавшим от паводков

Крупнейший телеком-оператор продолжает оказывать помощь и поддержку казахстанцам в регионах, пострадавших от паводков и наводнения.

На этот раз "Казахтелеком" принял решение выделить еще 30 млн тенге, на которые будут приобретены спасательные и плавательные средства, строительные и инертные материалы, мотопомпы для откачки воды и многое другое.

Напомним, на прошлой неделе "Казахтелеком" уже перечислил 1 млрд тенге для оказания помощи казахстанцам, пострадавшим от паводка. Помощь была направлена в Samruk-Kazyna Trust, который в данный момент аккумулирует средства компаний группы "Самрук-Казына".

На сегодня суммарно в этой структуре, по данным председателя правления "Самрук-Казына" Нурлана Жакупова, аккумулировано порядка 15 млрд тенге. Помимо материальной помощи, портфельные компании и дочерние организации фонда помогают на местах совместно с акиматами и ДЧС в проведении аварийно-спасательных работ, предоставлении техники, восстановлении поврежденной инфраструктуры объектов и жилых домов.

Фото: Департамент коммуникаций АО "Казахтелеком"

"С первых дней паводков во всех регионах при филиалах компании были созданы оперативные штабы, аварийно-восстановительные команды, а для их эффективного взаимодействия были организованы колл-центры. В зависимости от потребностей, оперативные штабы направляют дополнительные силы и средства на нужный участок. Кроме того, сегодня мы приняли решение о выделении еще 30 млн тенге, на которые планируется приобрести резиновые лодки, непромокаемые комбинезоны, спасательные средства, строительные материалы, мотопомпы для откачки воды и многое другое". Председатель правления АО "Казахтелеком" Куанышбек Есекеев

Вместе с тем "Казахтелеком" организовал сбор гуманитарной помощи пострадавшим, открыв при всех филиалах и представительствах компании в регионах пункты по сбору предметов первой необходимости, теплых вещей, инертных материалов, продуктов питания и многого другого.