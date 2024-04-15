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"Казахтелеком" обеспечил сотрудников всем необходимым для помощи пострадавшим от паводков

&quot;Казахтелеком&quot; обеспечил сотрудников всем необходимым для оказания помощи пострадавшим от паводков , фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 17:38 Фото: Департамент коммуникаций АО "Казахтелеком"
Крупнейший телеком-оператор продолжает оказывать помощь и поддержку казахстанцам в регионах, пострадавших от паводков и наводнения.

На этот раз "Казахтелеком" принял решение выделить еще 30 млн тенге, на которые будут приобретены спасательные и плавательные средства, строительные и инертные материалы, мотопомпы для откачки воды и многое другое.

Напомним, на прошлой неделе "Казахтелеком" уже перечислил 1 млрд тенге для оказания помощи казахстанцам, пострадавшим от паводка. Помощь была направлена в Samruk-Kazyna Trust, который в данный момент аккумулирует средства компаний группы "Самрук-Казына".

На сегодня суммарно в этой структуре, по данным председателя правления "Самрук-Казына" Нурлана Жакупова, аккумулировано порядка 15 млрд тенге. Помимо материальной помощи, портфельные компании и дочерние организации фонда помогают на местах совместно с акиматами и ДЧС в проведении аварийно-спасательных работ, предоставлении техники, восстановлении поврежденной инфраструктуры объектов и жилых домов.

"Казахтелеком" обеспечил сотрудников всем необходимым для оказания помощи пострадавшим от паводков , фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 17:38

Фото: Департамент коммуникаций АО "Казахтелеком"

"С первых дней паводков во всех регионах при филиалах компании были созданы оперативные штабы, аварийно-восстановительные команды, а для их эффективного взаимодействия были организованы колл-центры. В зависимости от потребностей, оперативные штабы направляют дополнительные силы и средства на нужный участок. Кроме того, сегодня мы приняли решение о выделении еще 30 млн тенге, на которые планируется приобрести резиновые лодки, непромокаемые комбинезоны, спасательные средства, строительные материалы, мотопомпы для откачки воды и многое другое".Председатель правления АО "Казахтелеком" Куанышбек Есекеев

Вместе с тем "Казахтелеком" организовал сбор гуманитарной помощи пострадавшим, открыв при всех филиалах и представительствах компании в регионах пункты по сбору предметов первой необходимости, теплых вещей, инертных материалов, продуктов питания и многого другого.

"Казахтелеком" обеспечил сотрудников всем необходимым для помощи пострадавшим от паводков, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 17:38

Фото: Департамент коммуникаций АО "Казахтелеком"

Ведь из-за подтопления домов люди остались без жилья, домашних и бытовых вещей, а в селах у многих погиб скот.

"Казахтелеком" обеспечил сотрудников всем необходимым для помощи пострадавшим от паводков, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 17:38

Фото: Департамент коммуникаций АО "Казахтелеком"

С прибыванием большой воды жители экстренно покидали свои дома, порой захватив с собой лишь документы и телефон. На сегодня первую партию груза из нескольких машин телеком-оператор уже отправил в специальный распределительный центр.

"Наши работники продолжают оказывать помощь и поддержку казахстанцам, пострадавшим от паводков, а также содействовать спасателям в борьбе с большой водой в регионах, эвакуации людей, устранении последствий. В областях, наиболее пострадавших от наводнения, наши сотрудники переведены на усиленный режим работы. От них на постоянной основе поступает самая актуальная и новая информация о ситуации в том или ином подтопленном населенном пункте. Кроме того, технические специалисты компании доставляют в места с угрозой подтопления мотопомпы для откачки воды, а также дизель-генераторы для обеспечения телекоммуникационной инфраструктуры и других систем населенных пунктов электричеством".Главный технический директор – генеральный директор ОДС АО "Казахтелеком" Самат Туганбаев
"Казахтелеком" обеспечил сотрудников всем необходимым для помощи пострадавшим от паводков, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 17:38

Фото: Департамент коммуникаций АО "Казахтелеком"

Отметим, что ранее компания также приняла решение о списании абонентской платы, задолженности и пени за весь период ЧС в отношении тех клиентов "Казахтелекома", чьи дома были потоплены и которые были эвакуированы из своих населенных пунктов.


Как известно, в период трагических январских событий 2022 года "Казахтелеком" разработал и внедрил целый комплекс решений по поддержке своих клиентов. Ключевой мерой тогда стало предоставление абонентам как в розничном, так и корпоративном сегментах различных льгот, скидок, бесплатных звонков, а также аналогичная сегодняшней мера по списанию абонентской платы на время действия режима ЧП.

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