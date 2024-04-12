Токаев о паводках: Обстановка очень сложная

Выступая 12 апреля 2024 года в Акорде на заседании Национального совета по науке и технологиям, президент Касым-Жомарт Токаев высказался о ситуации с паводками, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что ряд регионов страны серьезно пострадали от сильнейших наводнений, равных которым не было более 80 лет.

"Затоплены многие населенные пункты. В целом, обстановка очень сложная. Сейчас правительством в оперативном порядке принимаются все необходимые меры. Я дал соответствующие поручения. Ситуация с паводками находится на контроле. От стихийных бедствий страдают и другие страны. По всему миру происходят землетрясения, пожары и наводнения. Одним словом, глобальные климатические изменения привели к росту числа природных катаклизмов". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, в 1980-1985 годах в мире было зафиксировано около 1700 катастроф, а в 2010-2015 годах их количество превысило 3700.

"Таким образом, за столь короткое время число стихийных бедствий выросло вдвое, и почти половина из них связаны с водой. Безусловно, это представляет серьезную угрозу для всего человечества. Поэтому сегодня крайне актуальной задачей являются предупреждение подобных чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения. Одним из механизмов реализации этой задачи должна стать наука". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что во время нынешних паводков мы особенно остро ощутили нехватку квалифицированных специалистов и ученых в стране.

"Я неоднократно подчеркивал важность развития отечественной науки. Понятно, что это невозможно сделать за день или даже за год. Для этого потребуются годы долгого и упорного труда. К сожалению, приходится констатировать, что развитию науки в нашей стране на протяжении десятилетий не уделяли должного внимания. Мы утратили прежний научный потенциал и инфраструктуру. В трудные 90-е годы из науки ушли 40 тыс. ученых. Конечно, многие институты смогли выжить, но наука понесла большие потери на системном уровне. Сегодня мы вынуждены пожинать последствия этого. Поэтому крайне важно восстановить научный потенциал нашей страны". Касым-Жомарт Токаев

Поэтому, как подчеркнул президент, "крайне важно восстановить научный потенциал нашей страны".

"Возвращаясь к проблеме паводков, хочу подчеркнуть, что сейчас перед нами стоят очень сложные и масштабные задачи. Мы должны оказать всю необходимую поддержку людям, пострадавшим в результате стихии. Эта работа потребует больших затрат. Но мы полностью выполним все свои обязательства перед народом. Это наш долг. Для меня это самая важная и первостепенная задача". Касым-Жомарт Токаев

Все новости про сильнейшие за последние 80 лет паводки в Казахстане можете прочитать здесь.