Легендарному диктору Светлане Татенко исполнилось 85 лет

Одна из первых и любимых дикторов карагандинского телевидения Светлана Татенко (Тарасова) 12 апреля отмечает свой 85-й день рождения, сообщает Zakon.kz.

Светлана Тарасова родилась в Томске. В 1960 году получила диплом юридического факультета Томского государственного университета. После переезда в Караганду она случайно увидела объявление о наборе дикторов. Попробовала свои силы – и не прогадала.

В областной телестудии Светлана начала трудиться чуть ли не с первых дней ее создания: в 1958 году состоялся первый эфир, а уже через пару лет женщина оказалась в дикторской группе. Успела поработать с такими известными мэтрами, как Майра Ахметова, Галина Рахимова, Искандер Тишмагамбетов, Владимир Жоров.

Караганде и местному телевидению Светлана отдала 15 лет жизни. В 1974 году вслед за мужем, известным казахстанским кинодокументалистом Владимиром Татенко, перебралась в Алма-Ату. Там сначала работала на Казахском телевидении комментатором, затем главным редактором редакции "Алма-Ата и алматинцы", потом стала заместителем генерального директора Казахского телевидения.

А в 1991 году Светлана Татенко создала собственный телеканал "Рахат-ТВ", который впоследствии был переименован в информационно-развлекательный канал СТВ. За большой вклад в развитие казахстанского телевидения Светлана Татенко удостоена ряда высоких наград, в том числе ордена "Курмет". Также она является лауреатом Президентской премии мира и Духовного согласия.