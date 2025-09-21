#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
541.19
636.44
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
541.19
636.44
6.49
Культура и шоу-бизнес

Динаре Сатжан исполнилось 43 года: телеведущая трогательно обратилась к мужу и детям

Динара Сатжан, день рорждения , фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2025 23:35 Фото: Instagram/dinarasatzhan
Известная казахстанская телеведущая и дизайнер Динара Сатжан 21 сентября отмечает свой 43-й день рождения, сообщает Zakon.kz.

В честь этого события она обратилась к подписчикам в Instagram с трогательным посланием благодарности.

"Благодарю Всевышнего за мою жизнь! Благодарю своих родителей – за корни и веру в меня. Благодарю своего мужа – за любовь и силу рядом. Благодарю моих детей – за то, что делают меня настоящей. Благодарю друзей – за плечо, которое всегда рядом. Благодарю мою команду и единомышленников – за то, что мы создаём вместе! Благодарю моих подписчиков за любовь и тепло", – написала Сатжан.

А ранее Динара Сатжан показала роскошный дом, в котором будет жить с мужем-олигархом. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Как проходит грандиозный концерт Backstreet Boys в Астане – видео
22:02, Сегодня
Как проходит грандиозный концерт Backstreet Boys в Астане – видео
Руководитель ДЧС Алматы обратился к жителям из-за землетрясения
18:11, Сегодня
Руководитель ДЧС Алматы обратился к жителям из-за землетрясения
Женился защитник "Кайрата" и сборной Казахстана
15:55, Сегодня
Женился защитник "Кайрата" и сборной Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: