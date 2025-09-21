Динаре Сатжан исполнилось 43 года: телеведущая трогательно обратилась к мужу и детям
Фото: Instagram/dinarasatzhan
Известная казахстанская телеведущая и дизайнер Динара Сатжан 21 сентября отмечает свой 43-й день рождения, сообщает Zakon.kz.
В честь этого события она обратилась к подписчикам в Instagram с трогательным посланием благодарности.
"Благодарю Всевышнего за мою жизнь! Благодарю своих родителей – за корни и веру в меня. Благодарю своего мужа – за любовь и силу рядом. Благодарю моих детей – за то, что делают меня настоящей. Благодарю друзей – за плечо, которое всегда рядом. Благодарю мою команду и единомышленников – за то, что мы создаём вместе! Благодарю моих подписчиков за любовь и тепло", – написала Сатжан.
А ранее Динара Сатжан показала роскошный дом, в котором будет жить с мужем-олигархом.
