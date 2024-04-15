"Казатомпром" расширяет горизонты: в поисках редких металлов на новом месторождении

УМЗ является уникальным и одним из крупнейших в мире предприятий, имеющих полный производственный цикл от переработки тантала, ниобия и бериллия до выпуска готовых изделий высокого качества. На сегодняшний день завод занимает второе место в мире по производству бериллиевой продукции и четвертое место по производству танталовой продукции.





Данная деятельность осуществляется в рамках программы научно-технологического развития АО "НАК "Казатомпром" в области РМ и РЗМ на 2022-2029 годы, разработанной в целях создания новых видов продукции, совершенствования технологий попутного извлечения полезных ценных компонентов на предприятиях и организации наукоемких производств.