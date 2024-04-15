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"Казатомпром" расширяет горизонты: в поисках редких металлов на новом месторождении

Казатомпром расширяет горизонты: в поисках редких металлов на новом месторождении, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 11:33 Фото: Казатомпром
АО "НАК "Казатомпром" объявляет, что его дочернее предприятие – АО "Ульбинский металлургический завод" (УМЗ) – успешно получило лицензию на разведку твердых полезных ископаемых на месторождении Каражал в области Абай.
Реализация данного проекта позволит атомному холдингу обеспечить действующее производство собственной минерально-сырьевой базой, повысить экономическую эффективность и расширить регионы присутствия. Для оценки и подтверждения запасов редких металлов (тантал, ниобий, бериллий) планируется проведение геологоразведочных работ.
"Редкие и редкоземельные металлы, а также их соединения играют критическую роль в широком спектре экономических секторов – от авиации и космической техники до медицины и электроники. Данные металлы являются критически важными материалами, которые определяют современный мир. Мы гордимся объявить, что "Казатомпром" продолжает свое стратегическое развитие в этом направлении. Открытие и разработка новых месторождений укрепят нашу позицию на мировом рынке и способствуют созданию новых рабочих мест. В 2023 году компания в лице УМЗ получила лицензию на разведку твердых полезных ископаемых на месторождении Верхний Иргиз в Актюбинской области", – прокомментировал Меиржан Юсупов, председатель правления АО "НАК "Казатомпром".
УМЗ является уникальным и одним из крупнейших в мире предприятий, имеющих полный производственный цикл от переработки тантала, ниобия и бериллия до выпуска готовых изделий высокого качества. На сегодняшний день завод занимает второе место в мире по производству бериллиевой продукции и четвертое место по производству танталовой продукции.

Данная деятельность осуществляется в рамках программы научно-технологического развития АО "НАК "Казатомпром" в области РМ и РЗМ на 2022-2029 годы, разработанной в целях создания новых видов продукции, совершенствования технологий попутного извлечения полезных ценных компонентов на предприятиях и организации наукоемких производств.

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