Нурлан Жакупов: "Казатомпром" – предмет нашей гордости
Глава фонда ознакомился с производственными объектами и социально-бытовыми условиями работников. Руководители предприятий рассказали о реализованных и перспективных проектах, планах на будущее, предпринимаемых мерах по охране труда, окружающей среды и обеспечению промышленной, радиационной и ядерной безопасности, а также о проводимой работе по улучшению социального благополучия регионов.
На сегодняшний день атомная промышленность Казахстана является одним из важнейших сегментов экономики страны. "Казатомпром" и его предприятия проводят большую работу для развития отрасли. Это не только является гарантией энергетической независимости страны в перспективе, но и играет существенную роль в реализации глобальных усилий по энергопереходу к низкоуглеродным источникам энергии. Компания продолжает удерживать лидерские позиции на рынке, являясь крупнейшим мировым производителем и поставщиком урана.
"По итогам 2022 года, Казахстан добывает 42% урана в мире! Наша страна – абсолютный лидер. И в этом большая заслуга "Казатомпрома". На его долю приходится больше половины заявленной добычи – 22%. В компании и на ее дочерних предприятиях работают уникальные специалисты. К нам приезжают перенимать опыт со всего мира, поскольку добыча на месторождениях происходит одним из самых высокотехнологичных способов – методом подземного скважинного выщелачивания. Да, он – сложный, но в итоге самый конкурентоспособный по себестоимости. Это дает нам большое преимущество на международных рынках, которое мы будем развивать", – сказал Нурлан Жакупов.
Фото: Казатомпром
"Казатомпром является одним из крупнейших налогоплательщиков в регионах присутствия. В 2022 году на социально-экономическое развитие, а также развитие инфраструктуры, в бюджеты регионов направлено 2,6 млрд тенге. На реализацию социальных проектов выделено более 900 млн тенге, а на финансирование программ по здравоохранению – около 531 млн тенге. На реализацию программ по охране труда и промышленной безопасности направлено более 8 млрд тенге. Инвестиции в мероприятия природоохранной деятельности за прошлый год составили более 1 млрд тенге". Главный директор Казатомпрома по производству Куаныш Омарбеков отметил
Фото: Казатомпром
"ТОО "Байкен-U" более 15 лет осуществляет деятельность по добыче и переработке урана в Жанакорганском районе Кызылординской области. Компания относится к предприятиям полного цикла с выпуском готовой продукции и соблюдает все нормы и стандарты в области охраны труда, производственной и экологической безопасности. В организации трудятся порядка 460 человек, безопасность жизни и здоровья которых является основным приоритетом". Генеральный директор ТОО "Байкен-U" Жумагали Маркенбаев
Руководству фонда было доложено о перспективах развития перерабатывающих мощностей предприятия. По итогам встречи были даны ряд поручений для дальнейшего улучшения эффективности производства.
"Предприятие добывает уран на участке Харасан-1 месторождении Северный Харасан. В 2022 году объем производства составил 1580 тонн урана. Как и на других предприятиях, все наши процессы добычи урана автоматизированы и постоянно контролируются, а техническое оборудование полностью соответствует требованиям международных стандартов промышленной безопасности и охраны окружающей среды". Генеральный директор ТОО "СП "Хорасан-U" Адай Умирбеков
На сегодняшний день в атомном холдинге трудятся свыше 20 тыс. человек. С 2010 года "Казатомпром" является мировым лидером по добыче урана, а с 2018 года занимает 1-е место в мире по объему продаж урана. Компания применяет самый безопасный и экологичный способ отработки месторождений – метод подземного скважинного выщелачивания – и имеет один из самых низких показателей себестоимости добычи.