Нурлан Жакупов: "Казатомпром" – предмет нашей гордости

Председатель правления АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов в ходе рабочей поездки в Кызылординскую область посетил дочерние предприятия АО "НАК "Казатомпром" (Казатомпром или Компания) - ТОО "СП "Хорасан-U" и ТОО "Байкен-U", сообщает Zakon.kz.

Глава фонда ознакомился с производственными объектами и социально-бытовыми условиями работников. Руководители предприятий рассказали о реализованных и перспективных проектах, планах на будущее, предпринимаемых мерах по охране труда, окружающей среды и обеспечению промышленной, радиационной и ядерной безопасности, а также о проводимой работе по улучшению социального благополучия регионов.

На сегодняшний день атомная промышленность Казахстана является одним из важнейших сегментов экономики страны. "Казатомпром" и его предприятия проводят большую работу для развития отрасли. Это не только является гарантией энергетической независимости страны в перспективе, но и играет существенную роль в реализации глобальных усилий по энергопереходу к низкоуглеродным источникам энергии. Компания продолжает удерживать лидерские позиции на рынке, являясь крупнейшим мировым производителем и поставщиком урана.

"По итогам 2022 года, Казахстан добывает 42% урана в мире! Наша страна – абсолютный лидер. И в этом большая заслуга "Казатомпрома". На его долю приходится больше половины заявленной добычи – 22%. В компании и на ее дочерних предприятиях работают уникальные специалисты. К нам приезжают перенимать опыт со всего мира, поскольку добыча на месторождениях происходит одним из самых высокотехнологичных способов – методом подземного скважинного выщелачивания. Да, он – сложный, но в итоге самый конкурентоспособный по себестоимости. Это дает нам большое преимущество на международных рынках, которое мы будем развивать", – сказал Нурлан Жакупов.