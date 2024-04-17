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Уголовное дело завели в отношении известной казахстанки из-за угроз и оскорблений

Уголовное дело в отношении Даны Орманбай, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 15:09 Фото: Instagram/danapartner
Уголовное дело расследует полиция Алматы в отношении Даны Орманбаевой, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Департаменте полиции города 17 апреля, дело завели по заявлению жительницы Алматы о размещении в социальных сетях угроз и оскорблений с признаками разжигания межнациональной розни.

"Иная информация в интересах следствия не разглашается", – добавили в полиции.

Орманбаева в сторис Instagram опубликовала несколько заявлений в адрес другой женщины, содержащих нецензурную лексику и оскорбления.

Дана Орманбаева – казахстанский продюсер, телеведущая, общественный деятель, журналист и писатель. Она автор таких книг, как "Мы не ругаем детей", "Методы построения доверия в современной организации".

О том, какая ответственность грозит за разжигание межнациональной розни, можно почитать здесь.

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