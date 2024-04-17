Уголовное дело завели в отношении известной казахстанки из-за угроз и оскорблений
Фото: Instagram/danapartner
Уголовное дело расследует полиция Алматы в отношении Даны Орманбаевой, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в Департаменте полиции города 17 апреля, дело завели по заявлению жительницы Алматы о размещении в социальных сетях угроз и оскорблений с признаками разжигания межнациональной розни.
"Иная информация в интересах следствия не разглашается", – добавили в полиции.
Орманбаева в сторис Instagram опубликовала несколько заявлений в адрес другой женщины, содержащих нецензурную лексику и оскорбления.
Дана Орманбаева – казахстанский продюсер, телеведущая, общественный деятель, журналист и писатель. Она автор таких книг, как "Мы не ругаем детей", "Методы построения доверия в современной организации".
О том, какая ответственность грозит за разжигание межнациональной розни, можно почитать здесь.
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