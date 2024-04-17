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В Алматы стартовала акция по приему просроченных лекарственных препаратов

В Алматы стартовала акция по приему просроченных лекарственных препаратов, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 17:56 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В поликлиниках Алматы в рамках кампании "Алматы – наш общий дом" стартовала бессрочная акция по приему просроченных лекарственных препаратов от населения.

Эта инициатива направлена на повышение осведомленности населения о правильной утилизации просроченных медикаментов и их воздействии на окружающую среду.

Многие люди хранят у себя дома просроченные лекарства, не зная, как правильно избавиться от них. В результате они могут стать источником загрязнения окружающей среды или попасть в неподходящие руки, что может привести к серьезным последствиям для здоровья.

В Алматы стартовала акция по приему просроченных лекарственных препаратов, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 17:56

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Данная акция призвана помочь жителям избавиться от просроченных медикаментов безопасным образом.

Для этого в каждой поликлинике установлены специальные боксы.

Информацию, где установлены боксы с адресами поликлиник, жители могут получить на сайте аlmaty.kz.

Боксы принимают:

  • таблетки в блистерах в целом виде;
  • таблетки капсулы без упаковки в плотно завязанном пакете;
  • банки для анализов в плотно завязанном пакете;
  • флаконы с жидкостями: сиропы, капли и другое. Если протекает, в плотно завязанном пакете;
  • ампулы полные и использованные в плотно завязанном пакете;
  • мази, гели. Если отсутствует крышка, в плотно завязанном пакете.

Не принимаются маски, перчатки, бахилы, шприцы и инъекционные системы с иглами, использованные перевязочные материалы (лейкопластырь, бинт, вата).

В Алматы стартовала акция по приему просроченных лекарственных препаратов, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 17:56

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Призываем всех жителей присоединиться к этой инициативе и сделать свой вклад в сохранение здоровья и чистоты окружающей среды.

Напомним, что с 8 апреля по 8 мая в Алматы проходит кампания "Алматы – наш общий дом". Каждый житель может внести свой вклад в развитие и благоустройство города.

Вся информация размещена на сайте аlmaty.kz, социальных сетях акимата Алматы. Перейти на веб-сайт также можно будет по специальному QR-коду на баннерах, постерах и афишах, размещенных по городу.

Хештеги для активных участников кампании в социальных сетях: #АлматыНашОбщийДом, #НасМногоГородОдин, #АлматыБіздіңОртақҮйіміз, #БізКөппізҚалажалғыз.

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