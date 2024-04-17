В Алматы стартовала акция по приему просроченных лекарственных препаратов
Эта инициатива направлена на повышение осведомленности населения о правильной утилизации просроченных медикаментов и их воздействии на окружающую среду.
Многие люди хранят у себя дома просроченные лекарства, не зная, как правильно избавиться от них. В результате они могут стать источником загрязнения окружающей среды или попасть в неподходящие руки, что может привести к серьезным последствиям для здоровья.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Данная акция призвана помочь жителям избавиться от просроченных медикаментов безопасным образом.
Для этого в каждой поликлинике установлены специальные боксы.
Информацию, где установлены боксы с адресами поликлиник, жители могут получить на сайте аlmaty.kz.
Боксы принимают:
- таблетки в блистерах в целом виде;
- таблетки капсулы без упаковки в плотно завязанном пакете;
- банки для анализов в плотно завязанном пакете;
- флаконы с жидкостями: сиропы, капли и другое. Если протекает, в плотно завязанном пакете;
- ампулы полные и использованные в плотно завязанном пакете;
- мази, гели. Если отсутствует крышка, в плотно завязанном пакете.
Не принимаются маски, перчатки, бахилы, шприцы и инъекционные системы с иглами, использованные перевязочные материалы (лейкопластырь, бинт, вата).
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Призываем всех жителей присоединиться к этой инициативе и сделать свой вклад в сохранение здоровья и чистоты окружающей среды.
Напомним, что с 8 апреля по 8 мая в Алматы проходит кампания "Алматы – наш общий дом". Каждый житель может внести свой вклад в развитие и благоустройство города.
Вся информация размещена на сайте аlmaty.kz, социальных сетях акимата Алматы. Перейти на веб-сайт также можно будет по специальному QR-коду на баннерах, постерах и афишах, размещенных по городу.
Хештеги для активных участников кампании в социальных сетях: #АлматыНашОбщийДом, #НасМногоГородОдин, #АлматыБіздіңОртақҮйіміз, #БізКөппізҚалажалғыз.