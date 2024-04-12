Акция "Обменяй мусор на кофе/снэк" стартует в Алматы с 15 апреля
"Обменяй мусор на кофе/снэк" – это экологическая инициатива, которая мотивирует горожан собирать и сдавать на переработку вторичное сырье в обмен на подарочные купоны. Акция направлена на повышение осведомленности о проблемах, связанных с отходами, и важностью их переработки.
Принять участие в акции могут все желающие жители и гости города Алматы. Участникам предлагается самостоятельно собрать определенное количество вторичного сырья для переработки, включая макулатуру, пластиковые бутылки, алюминиевые банки, стеклянные бутылки.
Собранные материалы сдаются в пункты приема вторичного сырья по следующим адресам:
- Алатауский, микрорайон Нуркент, 7/1
- Алмалинский, улица Байзакова, 73/1
- Ауэзовский, 8-й микрорайон, 58а
- Ауэзовский, микрорайон Аксай-3, 1а/1
- Бостандыкский, улица Тимирязева, 81/3 киоск
- Бостандыкский, улица Розыбакиева, 247/3
- Медеуский, микрорайон Самал-1, 32 киоск
- Медеуский, микрорайон Самал-2, дом 56А
- Жетысуский, улица Казыбаева, 264а
- Наурызбайский, проспект Райымбека, 548/2
- Турксибский, микрорайон Жас Канат, 1/28
За каждый материал предлагается обмен в виде купона пяти видов: купон на пиццу, бургер, кофе, донер и додстер. Каждый выданный купон будет иметь свой уникальный промокод с адресами точек питания, участвующих в данной акции.
Участники могут обменять вторсырье на купоны на следующих условиях:
- 2 кг макулатуры (бумага, картон) на купон кофе;
- 1 кг пластиковых бутылок (ПЭТ-бутылки) на купон бургера;
- 1 кг алюминиевых банок на купон донера или додстера;
- 3 кг прозрачных стеклянных (бесцветных) бутылок на купон пиццы.
Срок действия купонов до 8 мая 2024 года.