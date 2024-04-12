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Акция "Обменяй мусор на кофе/снэк" стартует в Алматы с 15 апреля

акция, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 21:37 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В рамках стартовавшей в городе кампании "Алматы – наш общий дом" с 15 апреля по 8 мая 2024 года пройдет акция "Обменяй мусор на кофе/снэк", сообщает Zakon.kz.

"Обменяй мусор на кофе/снэк" – это экологическая инициатива, которая мотивирует горожан собирать и сдавать на переработку вторичное сырье в обмен на подарочные купоны. Акция направлена на повышение осведомленности о проблемах, связанных с отходами, и важностью их переработки.

Принять участие в акции могут все желающие жители и гости города Алматы. Участникам предлагается самостоятельно собрать определенное количество вторичного сырья для переработки, включая макулатуру, пластиковые бутылки, алюминиевые банки, стеклянные бутылки.

Собранные материалы сдаются в пункты приема вторичного сырья по следующим адресам:

  1. Алатауский, микрорайон Нуркент, 7/1
  2. Алмалинский, улица Байзакова, 73/1
  3. Ауэзовский, 8-й микрорайон, 58а
  4. Ауэзовский, микрорайон Аксай-3, 1а/1
  5. Бостандыкский, улица Тимирязева, 81/3 киоск
  6. Бостандыкский, улица Розыбакиева, 247/3
  7. Медеуский, микрорайон Самал-1, 32 киоск
  8. Медеуский, микрорайон Самал-2, дом 56А
  9. Жетысуский, улица Казыбаева, 264а
  10. Наурызбайский, проспект Райымбека, 548/2
  11. Турксибский, микрорайон Жас Канат, 1/28

За каждый материал предлагается обмен в виде купона пяти видов: купон на пиццу, бургер, кофе, донер и додстер. Каждый выданный купон будет иметь свой уникальный промокод с адресами точек питания, участвующих в данной акции.

Участники могут обменять вторсырье на купоны на следующих условиях:

  • 2 кг макулатуры (бумага, картон) на купон кофе;
  • 1 кг пластиковых бутылок (ПЭТ-бутылки) на купон бургера;
  • 1 кг алюминиевых банок на купон донера или додстера;
  • 3 кг прозрачных стеклянных (бесцветных) бутылок на купон пиццы.

Срок действия купонов до 8 мая 2024 года.

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Елена Беляева
Алматы
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