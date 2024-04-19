Данияр Абулгазин направляет 1,5 миллиарда тенге на строительство домов в Костанайской области
Фото: из личного архива Данияра Абулгазина
В ответ на масштабную трагедию, вызванную паводками в Костанайской области, Данияр Абулгазин, представитель крупного казахстанского бизнеса, объявил о выделении 1,5 млрд тенге из личных средств на строительство домов для семей, потерявших свое жилье.
Сейчас важно, чтобы строительство домов в Костанайской области осуществлялось оперативно и качественно, чтобы пострадавшие семьи как можно скорее могли вернуться к привычному укладу жизни.
"Поддержка пострадавших – наша общая ответственность. Мы начинаем строительство немедленно, чтобы люди могли вернуться в новые и безопасные дома. Совместные усилия бизнеса по призыву президента Касым-Жомарта Токаева – ключ к скорейшему восстановлению регионов", – подчеркнул Данияр Абулгазин.
Посильная помощь от бизнес-сообщества не только способствует восстановлению стабильности в пострадавших регионах, но и вдохновляет других предпринимателей оказывать необходимую поддержку.
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