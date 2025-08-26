#АЭС в Казахстане
События

Строительство двух высоток за 1,7 млрд тенге обернулось потерей 152 млн тенге и арестами

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 10:13 Фото: Zakon.kz/Алия Абди
В области Жетысу выявили крупное хищение бюджетных средств при строительстве жилых домов, сообщает Zakon.kz.

В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 26 августа рассказали, что в 2021 году заказчик и подрядная организация заключили договоры на строительство двух многоэтажных жилых домов на общую сумму 1,7 млрд тенге.

"Несмотря на наличие подписанных актов выполненных работ, часть строительно-монтажных работ фактически не была выполнена. Из запланированных девяти этажей возведены лишь семь, не проведены работы по отоплению, водоснабжению, электроосвещению, а также отсутствует наружная отделка. Таким образом, строительство не завершено, сроки сдачи в эксплуатацию сорваны", – сообщили в АФМ.

В результате причиненный государству ущерб превысил 152 млн тенге.

С санкции суда имущество застройщика арестовано.

"По делу в качестве подозреваемых признаны директор подрядной организации, а также сотрудники компании, осуществлявшие технический надзор за строительством".АФМ

Расследование продолжается.

22 августа 2025 года в АФМ предупредили казахстанцев о сомнительных предложениях "зарегистрировать компанию за деньги" – за этим может скрываться участие в преступных схемах.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
