Строительство двух высоток за 1,7 млрд тенге обернулось потерей 152 млн тенге и арестами

В области Жетысу выявили крупное хищение бюджетных средств при строительстве жилых домов, сообщает Zakon.kz.

В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 26 августа рассказали, что в 2021 году заказчик и подрядная организация заключили договоры на строительство двух многоэтажных жилых домов на общую сумму 1,7 млрд тенге.

"Несмотря на наличие подписанных актов выполненных работ, часть строительно-монтажных работ фактически не была выполнена. Из запланированных девяти этажей возведены лишь семь, не проведены работы по отоплению, водоснабжению, электроосвещению, а также отсутствует наружная отделка. Таким образом, строительство не завершено, сроки сдачи в эксплуатацию сорваны", – сообщили в АФМ.

В результате причиненный государству ущерб превысил 152 млн тенге.

С санкции суда имущество застройщика арестовано.

"По делу в качестве подозреваемых признаны директор подрядной организации, а также сотрудники компании, осуществлявшие технический надзор за строительством". АФМ

Расследование продолжается.

