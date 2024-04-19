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Законодательство РК

О "не чистых на руку" сотрудниках рассказал глава Палаты частных судебных исполнителей

Иманбаев, глава палаты частных судебных исполнителей, сотрудники-нарушители, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 12:06 Фото: из личного архива Айдоса Иманбаева
Председатель Республиканской палаты частных судебных исполнителей (РП ЧСИ) Айдос Иманбаев 19 апреля сделал заявление по поводу "не чистых на руку" сотрудников, сообщает Zakon.kz.

Иманбаев сообщил, что после избрания его в мае 2022 года главой палаты ЧСИ он начал реформы, направленные на решение системных проблем, а также очищение от кадров, использующих свои полномочия вопреки интересам службы.

"По инициативе РП ЧСИ в 2023 году Генеральной прокуратурой проведены комплексные проверки ЧСИ, в том числе на предмет их аффилированности и подконтрольности коллекторским агентствам (КА) и микрофинансовым организациям (МФО). По итогам данных проверок виновные лица понесли соответствующие наказания, вплоть до лишения лицензии", – указал глава РП ЧСИ.

Вместе с тем, продолжил он, были выявлены факты незаконных связей с КА и МФО, а также незаконного вмешательства в информационную систему органов исполнительного производства со стороны должностных лиц РП: заместителя председателя Д. Баталова, главного эксперта А. Сейсенова и подчиненных им лиц.

"В дальнейшем для проверки и привлечения указанных лиц к соответствующей законом ответственности мною в феврале 2024 года направлено заявление в Генеральную прокуратуру РК. По результатам прокурорской проверки эти доводы полностью нашли свое подтверждение, были установлены множественные факты незаконных перекидок между ЧСИ исполнительных производств о взыскании в пользу КА и МФО, незаконного вмешательства со стороны данных сотрудников в работу информационной системы, в процесс распределения исполнительных документов и оказания предпочтения отдельным ЧСИ за незаконные денежные вознаграждения", – сообщил Айдос Иманбаев.

В целом, по его словам, действиями этих должностных лиц незаконно передали от одних ЧСИ в производство других 136 284 дела о взыскании в пользу КА и МФО на сумму 13 млрд тенге. Также произведено в информационной системе более 16 тыс. незаконных корректировок по делам в доход государства, передано в обход системы автораспределения около 7 тыс. документов конкретным ЧСИ, совершено 955 несанкционированных входов в систему электронных торгов.

"В настоящее время принимаются меры по устранению данных нарушений, а также исключению впредь причин и условий, способствующих их совершению. При этом материалы проверки будут направлены в правоохранительные органы для производства досудебного расследования", – заключил глава РП ЧСИ.

Год назад председатель Республиканской палаты частных судебных исполнителей Айдос Иманбаев высказывался о требовании реорганизовать институт частных судебных исполнителей из-за нарушений со стороны некоторых сотрудников.

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