Из школьного спортзала – в новое общежитие: как переселяются пострадавшие от паводков в СКО
По поручению главы региона было принято решение о переселении в новое общежитие всех пострадавших людей, которые находились в эвакопунктах при городских школах и Петропавловском строительно-экономическом колледже.
Общее пребывание в спортзале для большого скопления людей было неудобно. Теперь же семьи разместятся в отдельных комнатах со всеми удобствами.
Новое общежитие предназначено для студентов колледжа сферы обслуживания, студенты заедут сюда в сентябре.
"Для горожан созданы все условия – свежий ремонт, новый санузел, мини-кухня, подвоз гуманитарной помощи. Данное общежитие рассчитано на 244 места. Эвакуированные горожане, проживающие на съемных квартирах, у друзей и близких, также могут переселиться в стены комфортного общежития. Здесь жители смогут оставаться до момента решения жилищных вопросов", – рассказала заместитель акима г. Петропавловска Калия Туренова.
Фото: Social media
"Я одна воспитываю дочь. Точно не знаю, но вроде бы нас затопило где-то по колено. Спасибо всем службам, волонтерам, директору школы, в которой учится мой ребенок, за то, что не оставили нас без помощи", – рассказала жительница Хромзавода Юлия Козырева.
Фото: Social media
Также, в резерве есть еще одно общежитие на 244 места.
"Очень красивое общежитие, все новое. В комнатах все условия, душ, туалет, есть, где приготовить. К сожалению, наш дом затопило по самую крышу. Нет информации, когда уйдет вода", – рассказала жительница микрорайона Подгора Галина Соловьева.
Фото: Social media
Единый эвакопункт оборудован всем необходимым, проживание бесплатное. Здесь также будут дежурить полицейские, скорая помощь и волонтеры. В планах оборудовать в общежитии библиотеку.
В настоящее время эвакуационные пункты функционируют на базе трех учебных заведений: в гуманитарно-техническом колледже г. Петропавловска, в высшем Северо-Казахстанском профессионально-педагогическом колледже и железнодорожном колледже, где также созданы все необходимые условия для проживания.