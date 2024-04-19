Из школьного спортзала – в новое общежитие: как переселяются пострадавшие от паводков в СКО

В Северо-Казахстанской области паводковая обстановка остается сложной. Ситуация находится под контролем ответственных за это органов.

По поручению главы региона было принято решение о переселении в новое общежитие всех пострадавших людей, которые находились в эвакопунктах при городских школах и Петропавловском строительно-экономическом колледже.



Общее пребывание в спортзале для большого скопления людей было неудобно. Теперь же семьи разместятся в отдельных комнатах со всеми удобствами.

Новое общежитие предназначено для студентов колледжа сферы обслуживания, студенты заедут сюда в сентябре.



"‎Для горожан созданы все условия – свежий ремонт, новый санузел, мини-кухня, подвоз гуманитарной помощи. Данное общежитие рассчитано на 244 места. Эвакуированные горожане, проживающие на съемных квартирах, у друзей и близких, также могут переселиться в стены комфортного общежития. Здесь жители смогут оставаться до момента решения жилищных вопросов"‎, – рассказала заместитель акима г. Петропавловска Калия Туренова.

Фото: Social media

"‎Я одна воспитываю дочь. Точно не знаю, но вроде бы нас затопило где-то по колено. Спасибо всем службам, волонтерам, директору школы, в которой учится мой ребенок, за то, что не оставили нас без помощи"‎, – рассказала жительница Хромзавода Юлия Козырева.

Фото: Social media

Также, в резерве есть еще одно общежитие на 244 места.

"‎Очень красивое общежитие, все новое. В комнатах все условия, душ, туалет, есть, где приготовить. К сожалению, наш дом затопило по самую крышу. Нет информации, когда уйдет вода"‎, – рассказала жительница микрорайона Подгора Галина Соловьева.

Фото: Social media

Единый эвакопункт оборудован всем необходимым, проживание бесплатное. Здесь также будут дежурить полицейские, скорая помощь и волонтеры. В планах оборудовать в общежитии библиотеку.

В настоящее время эвакуационные пункты функционируют на базе трех учебных заведений: в гуманитарно-техническом колледже г. Петропавловска, в высшем Северо-Казахстанском профессионально-педагогическом колледже и железнодорожном колледже, где также созданы все необходимые условия для проживания.