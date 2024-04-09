Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Дети из пострадавших от паводков регионов будут учиться в "Дарын" и НИШ

Дети из пострадавших от паводков регионов будут учиться в &quot;Дарын&quot; и НИШ, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 19:46 Фото: gov.kz
В правительстве разработали алгоритм работы с детьми, размещенными в эвакуационные центры из-за сложной паводковой ситуации, сообщает Zakon.kz.

Подробнее о механизме на заседании республиканского штаба под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова доложила вице-премьер Тамара Дуйсенова.

Она сообщила, учебный процесс в дистанционном формате сейчас продолжается в 130 казахстанских школах, где обучаются 115 тыс. учеников.

Детей, которые находятся в эвакуационных центрах, распределяют следующим образом:

  • учащиеся начальных классов (1-4 классы) будут размещены в оздоровительных центрах (лагерях), с полной организацией учебного процесса (2017 детей совместно с родителями);
  • учащихся 5-8 классов разместят в интернатах школ "Дарын", БИЛ, НИШ (1 577 детей);
  • старшеклассники (9-11 классы) будут временно размещены в колледжах и вузах (213 детей).

Вице-премьер отметила, что задача – до окончания паводков и завершения восстановительных работ обеспечить детей обучением и летним отдыхом.

"Алгоритм разработан, до пятницы доведем его до сведения акиматов. К этой работе мы подключим всех – профсоюзы, частные лагеря и школы, КТЖ в части бесплатного проезда, преподавателей вузов и др. В рамках фонда всеобуча дети будут обеспечены всеми необходимыми принадлежностями. Организована и работа школьных психологов", – сообщила Тамара Дуйсенова.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 9 апреля обратился к казахстанцам. Он подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, все их потери будут компенсированы. 

Читайте также

суд, Астана, Бишимбаев
Шансы очень маленькие: судмедэксперт рассказал, могла ли выжить Салтанат Нукенова
Торговая сеть завысила цены на продукты в Атырау во время масштабных паводков
Торговая сеть завысила цены на продукты в Атырау во время масштабных паводков
В Костанайской области пик паводков пройден
В Костанайской области пик паводков пройден
Диана Абдуллаева
Олжас Бектенов Правительство РК Дуйсенова Тамара Паводки-2024
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Астане ожидается снег, в Алматы и Шымкенте – сильные дожди: прогноз от &quot;Казгидромета&quot;
В Астане ожидается снег, в Алматы и Шымкенте – сильные дожди: прогноз от "Казгидромета"
Минобороны, обращение, военная техника, Алматы
В ВИИРЭС сделали заявление в связи с выездом военной техники из Алматы
Сегодня Луна полностью закроет Солнце
Сегодня Луна полностью закроет Солнце, а "Дьявольская комета" пролетит мимо Земли
Годунова, КТЖ, должность
Наталья Годунова получила должность в КТЖ
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: