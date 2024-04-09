Дети из пострадавших от паводков регионов будут учиться в "Дарын" и НИШ

В правительстве разработали алгоритм работы с детьми, размещенными в эвакуационные центры из-за сложной паводковой ситуации, сообщает Zakon.kz.

Подробнее о механизме на заседании республиканского штаба под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова доложила вице-премьер Тамара Дуйсенова.

Она сообщила, учебный процесс в дистанционном формате сейчас продолжается в 130 казахстанских школах, где обучаются 115 тыс. учеников.

Детей, которые находятся в эвакуационных центрах, распределяют следующим образом:

учащиеся начальных классов (1-4 классы) будут размещены в оздоровительных центрах (лагерях), с полной организацией учебного процесса (2017 детей совместно с родителями);

учащихся 5-8 классов разместят в интернатах школ "Дарын", БИЛ, НИШ (1 577 детей);

старшеклассники (9-11 классы) будут временно размещены в колледжах и вузах (213 детей).

Вице-премьер отметила, что задача – до окончания паводков и завершения восстановительных работ обеспечить детей обучением и летним отдыхом.

"Алгоритм разработан, до пятницы доведем его до сведения акиматов. К этой работе мы подключим всех – профсоюзы, частные лагеря и школы, КТЖ в части бесплатного проезда, преподавателей вузов и др. В рамках фонда всеобуча дети будут обеспечены всеми необходимыми принадлежностями. Организована и работа школьных психологов", – сообщила Тамара Дуйсенова.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 9 апреля обратился к казахстанцам. Он подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, все их потери будут компенсированы.