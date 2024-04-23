Новые правила регистрации авто и получения прав вступили в силу в Казахстане

С 23 апреля 2024 года вступили в действие новые правила регистрации авто, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений, сообщает Zakon.kz.

Теперь в спецЦОНах страны при регистрации транспортных средств будут принимать обязательное нотариальное удостоверение договоров купли-продажи автомобиля. При этом будет отменена письменная форма сделки (ПФС).

"Данные изменения направлены на обеспечение прозрачности при оказании государственных услуг. Отметим, что в случае, если граждане не желают нотариально заверять сделки купли-продажи авто для перерегистрации, то они могут переоформить транспортное средство онлайн через приложения банков второго уровня", – сообщили 23 апреля в "Правительстве для граждан".

Помимо этого, с 23 апреля кандидаты в водители смогут сдавать экзамены на получение прав только после окончания автошкол. Пункты, допускающие самоподготовку кандидатов в водители, претендующих на получение прав категории А и В, а также А1 и В1, удалены из правил приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений.





"Это было необходимо для повышения эффективности административных процессов и обеспечения более высокого уровня безопасности дорожного движения", – отметили в организации.

Изменения разработаны Комитетом административной полиции МВД РК и основаны на положениях Закона Республики Казахстан "О дорожном движении". Всего в правила внесены 53 поправки.

Подробнее с новыми правилами можно ознакомиться здесь.