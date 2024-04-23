Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Новые правила регистрации авто и получения прав вступили в силу в Казахстане

Новые правила регистрации авто и получения прав, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 09:57 Фото: Правительство для граждан
С 23 апреля 2024 года вступили в действие новые правила регистрации авто, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений, сообщает Zakon.kz.

Теперь в спецЦОНах страны при регистрации транспортных средств будут принимать обязательное нотариальное удостоверение договоров купли-продажи автомобиля. При этом будет отменена письменная форма сделки (ПФС).

"Данные изменения направлены на обеспечение прозрачности при оказании государственных услуг. Отметим, что в случае, если граждане не желают нотариально заверять сделки купли-продажи авто для перерегистрации, то они могут переоформить транспортное средство онлайн через приложения банков второго уровня", – сообщили 23 апреля в "Правительстве для граждан".

Помимо этого, с 23 апреля кандидаты в водители смогут сдавать экзамены на получение прав только после окончания автошкол. Пункты, допускающие самоподготовку кандидатов в водители, претендующих на получение прав категории А и В, а также А1 и В1, удалены из правил приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений.


"Это было необходимо для повышения эффективности административных процессов и обеспечения более высокого уровня безопасности дорожного движения", – отметили в организации.

Изменения разработаны Комитетом административной полиции МВД РК и основаны на положениях Закона Республики Казахстан "О дорожном движении". Всего в правила внесены 53 поправки. 

Подробнее с новыми правилами можно ознакомиться здесь

Читайте также

Балхаш остался без воды из-за крупной аварии
Балхаш остался без воды из-за крупной аварии
Более 90 тысяч саженцев посадят в городах и районах Карагандинской области
Более 90 тысяч саженцев посадят в городах и районах Карагандинской области
Глава АФМ поручил не допустить роста цен на продукты, воду и лекарства в подтопленных регионах Казахстана
Глава АФМ поручил не допустить роста цен на продукты, воду и лекарства в подтопленных регионах Казахстана
Ирина Капитанова
Транспорт Правительство для граждан ЦОНы 2024 год Водительские права
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дожди и похолодание вернутся в Казахстан
Дожди и похолодание вернутся в Казахстан
Названы два региона Казахстана, где пик паводков еще не пройден
Названы два региона Казахстана, где пик паводков еще не пройден
журналист
Собчак о судебном процессе над Бишимбаевым: Сегодня было поистине невероятное заседание
В Алматы сильный дождь, в Астане без осадков: какой будет погода в ближайшие три дня
В Алматы сильный дождь и гроза, в Астане без осадков: какой будет погода в ближайшие три дня
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: