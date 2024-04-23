Алматы без воды, переписки Бишимбаева в день смерти Нукеновой, новые правила получения прав – итоги дня

В Алматы без воды останутся несколько микрорайонов. Стало известно, с кем переписывался Куандык Бишимбаев в день смерти Салтанат Нукеновой. В Казахстане вступили в силу новые правила регистрации авто и получения прав. Главные события за 23 апреля 2024 года – в подборке Zakon.kz.

В Алматы без воды останутся несколько микрорайонов

О плановых профилактических работах на сетях водоснабжения сообщила пресс-служба государственного коммунального предприятия "Алматы Су". Согласно распространяемому сообщению, в городе с 00:05 25 апреля до 6:00 26 апреля будут проводиться плановые профилактические работы на объектах и сетях водоснабжения по замене запорной арматуры и промывке резервуаров чистой воды.

Временно будет ограничена подача воды в мкр. Орбита 1-4, мкр. Таугуль 3, мкр. Мамыр 1-7, в контурах улиц Саина – Жандосова – Яссауи – Шаляпина, Яссауи – Шаляпина – Ашимова – Абая.

В ГКП "Алматы Су" отметили, что соответствующие работы позволят обеспечить качественное и стабильное водоснабжение.

На объекты образования будет осуществлен подвоз воды автоцистернами. Для жителей будет курсировать водовоз, график и схему маршрута укажут на сайте.

Кроме того, по всем интересующим вопросам можно обращаться по номерам: 274-66-66, 241-26-79.

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С кем переписывался Куандык Бишимбаев в день смерти Салтанат Нукеновой

Сегодня суд продолжил исследование телефона экс-министра Куандыка Бишимбаева. В частности, была рассмотрена галерея гаджета подсудимого, в том числе скриншоты переписки с Салтанат Нукеновой, а также переписки в мессенджере WhatsApp не только с погибшей, но и с другими фигурантами дела.

Выяснилось, что 9 ноября 2023 года, в день смерти Нукеновой, Бишимбаев несколько раз звонил разным людям в период с 18:55 до 19:03. Сам подсудимый утверждает, что случайно набрал их в тот день. Подтвердилось и то, что в этот день Бишимбаев пять раз звонил ясновидящей из Шымкента в период с 15:01 до 20:01.

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Также выяснилось и то, что в день смерти гражданской супруги экс-министр переписывался в другими женщинами. В частности, с Гульнарой Насырбековой и абонентом, подписанным как "Юля Супер". Первая при этом прислала Куандыку Бишимбаеву фотографию и написала: "Кстати, ты пахнешь розами". А вторая переписка началась в 19:07 и завершилась в 19:36.

Подробнее о содержании переписок можете узнать по ссылке.

Новые правила регистрации авто и получения прав вступили в силу в Казахстане

С 23 апреля вступили в действие новые правила регистрации авто, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений. Теперь в спецЦОНах страны при регистрации транспортных средств будут принимать обязательное нотариальное удостоверение договоров купли-продажи автомобиля. При этом будет отменена письменная форма сделки (ПФС).

"Данные изменения направлены на обеспечение прозрачности при оказании государственных услуг. Отметим, что если граждане не желают нотариально заверять сделки купли-продажи авто для перерегистрации, они могут переоформить транспортное средство онлайн через приложения банков второго уровня", – сообщили 23 апреля в "Правительстве для граждан".

Помимо этого, с 23 апреля кандидаты в водители смогут сдавать экзамены на получение прав только после окончания автошкол. Пункты, допускающие самоподготовку кандидатов в водители, претендующих на получение прав категории А и В, а также А1 и В1, удалены из правил приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений.

Казахстан и Таиланд подписали соглашение о постоянном безвизе

Соглашение о безвизовом режиме между Казахстаном и Таиландом подписано сегодня в Бангкоке в ходе официального визита министра иностранных дел РК Мурата Нуртлеу в Таиланд.

Документ подписали главы МИД Казахстана и Таиланда Мурат Нуртлеу и Панпри Бахиддха-Нукара.

"Соглашение предусматривает освобождение от визовых требований на период до 30 дней, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе МИД РК.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что документ вступит в силу после завершения внутригосударственных процедур.

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Как получить путевку на охоту и рыбалку: новые правила

Министр экологии и природных ресурсов приказом от 17 апреля утвердил Правила выдачи путевки, а также ее типовую форму, сообщает Zakon.kz.

Путевка выдается в бумажном или электронном виде охотничьим хозяйством гражданам по их устному или письменному обращению для посещения закрепленных охотничьих угодий и рыбохозяйственных водоемов с целью добывания объектов животного мира при наличии разрешения на пользование животным миром.

В случае обращения гражданина за получением путевки в электронном формате она формируется автоматически и направляется в его личный кабинет или на электронную почту.

Срок действия путевки для охоты устанавливает охотничье хозяйство согласно правилам охоты.

С 1 мая в Казахстане стартует новая ипотечная программа: озвучены условия

В "Отбасы банке" рассказали об условиях новой ипотечной программы "Наурыз". По данным заместителя председателя правления "Отбасы банка" Нурлана Акшанова, условия программы будут следующими:

ставка 7% годовых для социально уязвимых граждан;

ставка 9% годовых для остальных категорий граждан;

20% – первоначальный взнос;

до 19 лет – срок кредитования.

"Претендовать могут все граждане Казахстана, а также кандасы от 18 до 63 лет. Единственное, в течение последних пяти лет у вас не должно быть операций с недвижимость или недвижимости на праве владения. Также, в отличие от предыдущей программы "Отау", мы не ставим условия по сроку депозита, то есть вы можете открыть депозит 30 апреля, пополнить на 1 млн тенге и уже участвовать в отборе", – подчеркнул Нурлан Акшанов на брифинге в правительстве.

В целом программа рассчитана на восемь лет. Люди, которые не накопили в этом году достаточно денег или не достигли 18 лет, будут иметь шанс воспользоваться программой в будущем.

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АФМ проверит расходование денег, предназначенных для строительства гидросооружений

Председатель АФМ Дмитрий Малахов поручил обеспечить целевую трату денег, выделенных для устранения последствий, чтобы они реально дошли до всех пострадавших граждан. Он отметил необходимость обеспечения качественного расследования и оценки тому, куда ушли выделенные деньги.

"Руководителям территориальных департаментов агентства необходимо без вмешательства в деятельность госорганов и хозсубъектов изучить рациональное использование денег для строительства дамб, объектов водоотведения, а также углубления русел рек". Председатель АФМ РК Дмитрий Малахов

Квазигоскомпаниями, предпринимателями, общественными фондами уже выделено свыше 140 млрд тенге.

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Ранее органами по финансовому мониторингу в Алматы, Актюбинской и Кызылординской областях, а также в Улытауской области возбуждено четыре дела по признакам хищения. Пять лиц признаны подозреваемыми. Общая сумма ущерба превысила 1 млрд тенге.

Кроме того, превентивная работа должна быть направлена на противодействие активизации мошенников, объявляющих сборы денег якобы на помощь пострадавшим.

Особое внимание поручено уделить недопущению роста цен. Для этого будет продолжена работа по мониторингу стоимости продуктов питания, питьевой воды, лекарственных средств и других предметов первой необходимости.

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В агентстве также не исключают риски спекуляции с ценами на строительные материалы.

Дополнительную компенсацию выплатят пострадавшим от паводков

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании правительства озвучил, что пострадавшим от паводков будет выплачена дополнительная компенсация для приобретения предметов первой необходимости. По его словам, все проблемные вопросы оперативно рассматривают и решения принимаются на месте.

"С прошлой недели начата работа по возмещению ущерба. Вчера мною подписано постановление, которое утвердило поправки в правила возмещения ущерба пострадавшим. На данный момент порядка 11 тыс. семей получили выплаты в размере 100 МРП. Это только начало большой работы. Дополнительно будем выплачивать до 150 МРП, на которые люди смогут приобрести утраченные предметы первой необходимости. Например, холодильник, столы, стулья, посуду и одежду", – озвучил премьер-министр.

Он отметил, что также будут возмещать потери предпринимателям.

"Хочу сказать нашим гражданам, чтобы сохраняли спокойствие. Никто не останется без помощи. Все данные вопросы находятся на личном контроле президента и моем", – дополнил Олжас Бектенов.

Выплаты до 150 МРП: механизм дополнительной помощи пострадавшим от паводков разъяснили в правительстве

Позднее в правительстве разъяснили механизмы оказания дополнительной помощи пострадавшим в результате паводков.

Правительством принято решение по оказанию дополнительной помощи жителям, пострадавшим в результате паводков по возмещению домашних предметов. Это холодильник, плита для приготовления пищи, стол, стул, кровать, стиральная машина, телевизор или радио, а также средства водоснабжения и отопления.

Возмещение будет проводиться на основе решения соответствующей комиссии при акиматах на местах. Будет возмещаться имущество пострадавших в размере, не превышающем 150 МРП (553 800 тенге. – Прим. ред.)

"Жители смогут получить, в зависимости от характера повреждений имущества: кто-то 150 МРП, кто-то 50 или 80 МРП и так далее. Прошу не путать с единоразовой выплатой в 100 МРП, которую выплачивают всем пострадавшим от паводков семьям", – подчеркнул вице-министр по ЧС Бауыржан Сыздыков.

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