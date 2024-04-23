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Более 90 тысяч саженцев посадят в городах и районах Карагандинской области

Более 90 тысяч саженцев посадят в городах и районах Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 10:15 Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области
90 тысяч саженцев сосны сегодня сотни лесников высадят в сгоревшем лесу в районе Кирзавода. Такое массовое восстановление леса проводится в рамках акции "Таза Казахстан". Посадку приурочили к 90 – летию города Караганды.
Кроме этого активистами и неравнодушными гражданами идет посадка деревьев в скверах, парках и во дворах домов. В Караганде активисты открыли новую аллею "Жастар Аллеясы" в парке Майкудука. Здесь высадили 500 саженцев.
Более 90 тысяч саженцев посадят в городах и районах Карагандинской области , фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 10:15

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

В акции участвовал и секретарь городского маслихата Алтынторе Букенов и призвал жителей быть активнее в озеленении и очистке городских территорий. Посадка деревьев – это не только забота об экологии, но и возможность оставить след на земле, память о себе, отметил он.
Более 90 тысяч саженцев посадят в городах и районах Карагандинской области , фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 10:15

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

В рамках компенсационной посадки в Караганде всего будет посажено 3 тысячи саженцев.
Продолжают сажать деревья и в Темиртау. В одном из парков темиртаусцы посадили деревья. За новыми саженцами ухаживать будут сотрудники городского управления парками и скверами.
Более 90 тысяч саженцев посадят в городах и районах Карагандинской области , фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 10:15

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

В экологической акции приняли участие представители общественного экодвижения "Отражение", общественники и активные жители.
"Сегодня мы с ребятами внесли свой вклад в экологию Темиртау. Озеленением города мы занимаемся уже четвёртый год. Раздаем саженцы жителям, которые берут на себя ответственность по уходу за деревьями. По итогам трех лет мы видим, что приживаемость насаждений составила 90 %. Значит, наши жители ответственно относятся к уходу за деревьями", – говорит руководитель экоактивистов Елена Варганова.
Всего в Темиртау планируют посадить более 5 тысяч деревьев, сегодня высадили 670. Молодые тополя появились и на проспекте Победы в Абае. Город пополнился 150 новыми деревьями. В посадке активно участвовали жители.
Более 90 тысяч саженцев посадят в городах и районах Карагандинской области , фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 10:15

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

В Каркаралинске посадили 200 саженцев акации, тополя и карагача. В Карагандинской области продолжается масштабная экологическая акция "Таза Қазақстан". Она продлится до 13 мая. Каждая неделя проходит под определенным названием. Эта называется "Жасыл аймақ" и посвящена посадке деревьев, озеленению. В городах и районах области продолжат и дальше высаживать новые деревья.

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