Более 90 тысяч саженцев посадят в городах и районах Карагандинской области

90 тысяч саженцев сосны сегодня сотни лесников высадят в сгоревшем лесу в районе Кирзавода. Такое массовое восстановление леса проводится в рамках акции "Таза Казахстан". Посадку приурочили к 90 – летию города Караганды.

Кроме этого активистами и неравнодушными гражданами идет посадка деревьев в скверах, парках и во дворах домов. В Караганде активисты открыли новую аллею "Жастар Аллеясы" в парке Майкудука. Здесь высадили 500 саженцев.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

В акции участвовал и секретарь городского маслихата Алтынторе Букенов и призвал жителей быть активнее в озеленении и очистке городских территорий. Посадка деревьев – это не только забота об экологии, но и возможность оставить след на земле, память о себе, отметил он.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

В рамках компенсационной посадки в Караганде всего будет посажено 3 тысячи саженцев. Продолжают сажать деревья и в Темиртау. В одном из парков темиртаусцы посадили деревья. За новыми саженцами ухаживать будут сотрудники городского управления парками и скверами.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

В экологической акции приняли участие представители общественного экодвижения "Отражение", общественники и активные жители.

"Сегодня мы с ребятами внесли свой вклад в экологию Темиртау. Озеленением города мы занимаемся уже четвёртый год. Раздаем саженцы жителям, которые берут на себя ответственность по уходу за деревьями. По итогам трех лет мы видим, что приживаемость насаждений составила 90 %. Значит, наши жители ответственно относятся к уходу за деревьями", – говорит руководитель экоактивистов Елена Варганова.

Всего в Темиртау планируют посадить более 5 тысяч деревьев, сегодня высадили 670. Молодые тополя появились и на проспекте Победы в Абае. Город пополнился 150 новыми деревьями. В посадке активно участвовали жители.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области