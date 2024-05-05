В ВКО вместе с волонтерами посадят 29 млн саженцев

В рамках республиканской акции "Таза Қазақстан" в Восточно-Казахстанской области началась посадка саженцев обыкновенной сосны, сообщает Zakon.kz.

В экоакции приняли участие около двухсот волонтеров городов Усть-Каменогорск, Риддер, Глубоковского, Уланского районов и района Алтай, эко-волонтеров и неравнодушных жителей области.

Фото: пресс-центр ВКО

В рамках республиканской акции "Таза Қазақстан" в регионе планируют высадить около 29 миллионов разных пород саженцев.

Фото: пресс-центр ВКО

"У нас ежегодно проводятся научные исследования, согласно которым определяются площадки. На данный момент во всех лесхозах области эта работа проводится. В целом, по региону в этом году должны высадить 5650 гектар саженцев и сеянцев. В весенний период планируем высадить 2000 гектар молодых деревьев, осенью - 3650 гектар", – сказал заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Арман Есентаев.

Фото: пресс-центр ВКО

По словам эко-блогера Алексея Сибирского, желательно сажать сеянцы и саженцы в дождливую погоду, будет даже лучше, если после посадки пойдет дождь.

"Обычно мы замачиваем саженцы в цирконе, она увеличивает шанс приживаемости дерева и очень эффективно работает", – рассказал Алексей Сибирский.

Фото: пресс-центр ВКО

Ухаживать за молодыми деревьями и оберегать их от травоядных животных будут местные лесники.

Напомним, по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева по всей стране с шестого апреля стартовала республиканская экологическая акция "Таза Қазақстан". Каждая неделя посвящена определенной тематике. Жители Восточно-Казахстанской области с первого дня активно принимают участие в экоакции.