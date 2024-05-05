В ВКО вместе с волонтерами посадят 29 млн саженцев
В экоакции приняли участие около двухсот волонтеров городов Усть-Каменогорск, Риддер, Глубоковского, Уланского районов и района Алтай, эко-волонтеров и неравнодушных жителей области.
Фото: пресс-центр ВКО
В рамках республиканской акции "Таза Қазақстан" в регионе планируют высадить около 29 миллионов разных пород саженцев.
Фото: пресс-центр ВКО
"У нас ежегодно проводятся научные исследования, согласно которым определяются площадки. На данный момент во всех лесхозах области эта работа проводится. В целом, по региону в этом году должны высадить 5650 гектар саженцев и сеянцев. В весенний период планируем высадить 2000 гектар молодых деревьев, осенью - 3650 гектар", – сказал заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Арман Есентаев.
Фото: пресс-центр ВКО
По словам эко-блогера Алексея Сибирского, желательно сажать сеянцы и саженцы в дождливую погоду, будет даже лучше, если после посадки пойдет дождь.
"Обычно мы замачиваем саженцы в цирконе, она увеличивает шанс приживаемости дерева и очень эффективно работает", – рассказал Алексей Сибирский.
Фото: пресс-центр ВКО
Ухаживать за молодыми деревьями и оберегать их от травоядных животных будут местные лесники.
Напомним, по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева по всей стране с шестого апреля стартовала республиканская экологическая акция "Таза Қазақстан". Каждая неделя посвящена определенной тематике. Жители Восточно-Казахстанской области с первого дня активно принимают участие в экоакции.