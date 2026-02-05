#Казахстан в сравнении
События

В Астане построили 20 студенческих общежитий

общежитие, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 18:45 Фото: пресс-служба акимата города Астаны
Аким Астаны Женис Касымбек рассказал об общежитии для студентов, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Instagram.

общежитие в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 18:45

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

"За последние годы в столице совместно с профильным министерством, университетами и инвесторами построили и ввели в эксплуатацию 20 студенческих общежитий. Таким образом, было создано 7 тыс. мест. К примеру, в 2023 году было введено восемь общежитий, в 2024 году – шесть общежитий, в 2025 году – шесть общежитий", – написал аким.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Он также ознакомился с ходом строительства общежития для студентов колледжей.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

"Данное общежитие рассчитано почти на 1 тыс. мест. Сдадим в эксплуатацию в первом квартале текущего года", – отметил Касымбек.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

По его словам, принятые меры позволяют обеспечить дополнительные условия для комфортного проживания иногородних и иностранных студентов.

"Также в столице строим ряд других социальных объектов: школы, детсады, дворцы школьников, объекты спорта и другие", – резюмировал аким столицы.
