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Экибастузский парк станет зеленее

Экибастузский парк станет зеленее, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 11:54 Фото: коллаж Zakon.kz, Instagram/pavlodarnews.kz
Чтобы высадить саженцы в Экибастузском парке, на субботник вышли полсотни человек.

Как сообщил корреспондент Pavlodarnews, Экибастуз поддержал республиканскую акцию "Таза Қазақстан". Субботник прошел в парке Воинов-интернационалистов. Мероприятие приурочили и к 35-летию со дня вывода советских войск из Афганистана.

На субботник вышли более 50 человек – ветераны, депутаты, представители этнокультурных объединений, спортсмены, молодежь и волонтеры города.

Как объяснили организаторы, основной целью было высадить 100 саженцев лиственных пород, а также напомнить о любви к природе.

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