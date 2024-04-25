Экибастузский парк станет зеленее
Фото: коллаж Zakon.kz, Instagram/pavlodarnews.kz
Чтобы высадить саженцы в Экибастузском парке, на субботник вышли полсотни человек.
Как сообщил корреспондент Pavlodarnews, Экибастуз поддержал республиканскую акцию "Таза Қазақстан". Субботник прошел в парке Воинов-интернационалистов. Мероприятие приурочили и к 35-летию со дня вывода советских войск из Афганистана.
На субботник вышли более 50 человек – ветераны, депутаты, представители этнокультурных объединений, спортсмены, молодежь и волонтеры города.
Как объяснили организаторы, основной целью было высадить 100 саженцев лиственных пород, а также напомнить о любви к природе.
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