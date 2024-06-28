На Экибастузской ГРЭС-1 произошла авария

Технологическое нарушение вывело из строя на Экибастузской ГРЭС-1 несколько энергоблоков, сообщает Zakon.kz.

По данным Минэнерго, 28 июня 2024 года в 5:24 произошло технологическое нарушение на ГРЭС-1.

"В результате были остановлены энергоблоки № 2,3,4,7. Станция снизила генерацию с 2080 до 320 МВт. В настоящее время в работе энергоблоки № 2, 4, 8. Генерация станции составляет 971 МВт. Ведутся пусковые операции по включению остальных блоков", – прокомментировали случившееся в ведомстве.

Там добавили, что каких-либо ограничений по подаче потребителям электроэнергии нет.

Комитет атомного и энергетического надзора и контроля начал расследование технологического нарушения, отметили в Минэнерго.

В начале 2024 года Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства заявил, что требуется ускорить модернизацию коммунально-энергетического сектора. В том числе речь шла о ГРЭС в Экибастузе.