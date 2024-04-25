В Кокшетау 11 семей пострадавших от паводка получили квартиры

Недавно мы писали о том, что двум кокшетауским семьям вручили ключи от благоустроенных квартир. Как сообщили в пресс-службе акима области, сегодня в областном центре еще восемь семей стали обладателями своего жилья.

В торжественной обстановке новоиспеченным хозяевам ключи вручил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов. Глава региона отметил, что предотвратить паводки в Кокшетау удалось благодаря слаженной работе местных исполнительных органов.

"Как отметил наш президент "Никто не останется без внимания. Каждый гражданин, каждая семья будут обеспечены соответствующей заботой государства". И сегодня, в рамках исполнения данного поручения, мы продолжаем вручать ключи от квартир гражданам, чьи дома пострадали от природной стихии и стали непригодными для жилья", – подчеркнул Марат Ахметжанов.

Стоит отметить, что жители получили возможность самостоятельно выбрать квартиры, которые соответствуют их потребностям и пожеланиям.





Также в этот же день дан старт сносу ветхого жилья по улице Вернадского, пострадавшего от паводка, работы которого были продемонстрированы собравшимся в прямом эфире. Вместо аварийных домов, начнется строительство новых современных многоквартирных домов.





Семьи пострадавшие в результате половодья выразили благодарность администрации города и области за помощь.

"Данное событие является важным не только для нашей семьи, но и для всех, кто пострадал от стихии. Спасибо большое нашему президенту страны, за то что не оставил нас в беде, позаботился о нас. Сегодня исполнилась моя мечта, я получила квартиру и теперь буду жить в новой, приятной для меня обстановке", – рассказала Юлия Николаева.

К слову, всего на сегодняшний день приобретены квартиры 11 пострадавшим семьям города Кокшетау.





Отметим, что по поручению главы государства в Акмолинской области оказывается вся необходимая поддержка пострадавшим и приняты все необходимые меры по восстановлению имущества граждан.

1054 акмолинца получили единовременные выплаты в размере 100 МРП. Проводится обследование жилых домов на предмет их аварийности и пригодности для дальнейшего проживания. Ведется оценка материального ущерба.





Возмещены расходы на ремонтные работы 74 семьям в Аккольском, Аршалынском, Ерейментауском, Жаксынском, Зерендинском, Целиноградском районах.