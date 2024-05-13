27 пострадавших от паводков семей получили ключи от квартир в Кокшетау

В административном центре Акмолинской области городе Кокшетау ликвидированы последствия паводков, на сегодняшний день жизнь горожан в полной безопасности. Руководство области и города начало выдавать квартиры семьям, пострадавшим от паводков, сообщает Zakon.kz.

До этого мы писали о том, что 14 семей в Кокшетау получили квартиры, сегодня еще 13 семей стали новоиспеченными хозяевами благоустроенных квартир. Ключи в торжественной обстановке вручил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.



"Сегодня очень хороший повод для встречи, в Кокшетау в третий раз мы вручаем ключи от квартир горожанам, пострадавшим от паводков. Начиная с 23 апреля мы начали эту хорошую традицию, буквально сегодня мы вернулись из города Атбасар, где 27 семей также получили новое жилье от государства. Уважаемые кокшетауцы, в области продолжаются меры по противодействию результатам паводка, результаты вы видите сами, самое главное – обеспечить жильем всех пострадавших от наводнения. Наш президент обещал уделить внимание каждой семье, пострадавшей от паводка, в регионе приводится работа, направленная на реализацию поручений главы государства", – акцентировал Марат Ахметжанов.

Среди счастливых новоиспеченных хозяев Кандратов Петр Андреевич, Сулейменова Багдат Муратовна, Счастливая Любовь Ивановна, Жакупова Алтынай Елтаевна, Садвакасов Жумабай Есмагзамович, Нурмышев Сайлаубек Байтилеуович, Шахизадаева Гульшара Еркеновна и другие горожане, ставшими обладателями нового жилья после наводнения. Все они радостно выразили благодарность руководству страны и области.

"Всем кто пострадал от паводка, желаю скорейшего восстановления, поздравляю Вас с новой жизнью и новым жильем, счастливого новоселья всем нам, благодарю главу государства и руководство нашей области за оперативные меры в помощи всем семьям, которые пострадали от наводнения, также, хочу сказать спасибо всем неравнодушным акмолинцам за сплоченность и помощь. Пусть поводы для встреч будут такие же радостные, как вручение ключей от новых квартир", – акцентировала жительница Кокшетау Гульшара Шахизадаева.

К ее словам присоединилась еще одна жительница областного центра, выразившая благодарность акиму области и всем неравнодушным акмолинцам.

"Я проживала по улице Джангельдинова 20 лет, дом уже по годам старый, в последнее время из-за паводков не смогли там находиться, пришли аким города и области, буквально заходили во все дома затопленные, разговаривали с каждым хозяином, глава области сразу сказал, что с нашими домами решен вопрос, будут сносить, и в течении месяца начали снос, нам оказали помощь, сегодня подарили квартиру, мы видим результаты их работы, не словом а делом исполняют обещанное, теперь у нас все хорошо, спасибо большое нашему президенту, акимам области и города", – выразила благодарность Любовь Счастливая.

"Мы планируем до осени завершить все работы по восстановлению инфраструктуры и обеспечить жильем всех пострадавших в регионе", – подытожил аким области.

Как проинформировали в областном акимате, в регионе более 1500 акмолинцев получили единовременные выплаты. Завершается работа по оценке имущества.