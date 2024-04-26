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Токаев подписал закон о присвоении имен легендарных воинов-героев степеням ордена "Айбын"

орден, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 19:11 Фото: akorda.kz
Глава государства подписал Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Казахстан "О государственных наградах Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, поправки в Закон "О государственных наградах Республики Казахстан" разработаны в рамках исполнения поручения главы государства, данного на третьем заседании Национального курултая "Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс" 15 марта 2024 года.

Законом предусматривается присвоение степеням ордена "Айбын" имен легендарных воинов-героев: Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы, Рахимжана Кошкарбаева.

Закон вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Цель закона – совершенствование государственной наградной системы и исполнение поручения президента Касым-Жомарта Токаева, данного на третьем заседании Национального курултая.

15 марта на Национальном курултае президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что подобная практика во многих странах содействует укреплению патриотизма и национальной идентичности.

Депутаты Сената 25 апреля 2024 года одобрили поправки в закон о государственных наградах.

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