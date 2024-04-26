Токаев подписал закон о присвоении имен легендарных воинов-героев степеням ордена "Айбын"
Как пишет Акорда, поправки в Закон "О государственных наградах Республики Казахстан" разработаны в рамках исполнения поручения главы государства, данного на третьем заседании Национального курултая "Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс" 15 марта 2024 года.
Законом предусматривается присвоение степеням ордена "Айбын" имен легендарных воинов-героев: Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы, Рахимжана Кошкарбаева.
Закон вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Цель закона – совершенствование государственной наградной системы и исполнение поручения президента Касым-Жомарта Токаева, данного на третьем заседании Национального курултая.
15 марта на Национальном курултае президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что подобная практика во многих странах содействует укреплению патриотизма и национальной идентичности.
Депутаты Сената 25 апреля 2024 года одобрили поправки в закон о государственных наградах.