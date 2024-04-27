В массовом субботнике принял участие аким Павлодарской области Асаин Байханов

Как сообщила пресс-служба акима области, масштабную общенациональную экоакцию "Таза Казахстан", проводимую по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева, поддержали в Павлодаре, сообщает Zakon.kz.

В областном центре провели массовый субботник и посадили сотни деревьев. Глава региона Асаин Байханов принял участие в посадке деревьев в сквере у Благовещенского кафедрального собора.

Уникальному архитектурному сооружению и одному из красивейших храмов Казахстана в октябре этого года исполняется 25 лет.

Фото: Валерий Бугаев

К посадке 235 сосен, 35 елей подключились также депутаты, ветераны, общественники, молодежь.

Аким города представил главе региона планы дальнейшего озеленения областного центра. В этом году на территории Павлодара планируется высадить порядка 20 тысяч зеленых насаждений.

Фото: Валерий Бугаев

На территории зеленого пояса посадят 10 000 деревьев. На городских участках высадят 3000 деревьев. Еще 7000 зеленых насаждений будут посажены осенью. Также на основных улицах Павлодара поэтапно заменят перестойные, больные деревья.

"Это все увеличит зеленый массив Павлодара. Мы обязаны вернуть ему славу самого зеленого и красивого города", – сказал глава региона.

Фото: Валерий Бугаев

Аким области напомнил, что все усилия по озеленению будут обречены без должного полива и ухода. Осенью прошлого года он поручил акиму Павлодара внедрить в парках систему автоматизированного полива.

В 2023 году комплексы автоматического полива были установлены в сквере влюбленных и центральном сквере. В этом году аналогичные системы появятся на Центральной набережной, в сквере Конституции, Центральной мечети Машхур Жусупа и на Гусином перелете.

Фото: Валерий Бугаев

После посадки деревьев Асаин Байханов встретился с жильцами жилого дома по ул. М. Жусупа, 1, которые вышли на субботник. Принял участие в общегородском субботнике вблизи садоводства "Березка".

Отличительная черта нынешнего марафона чистоты – значительное количество горожан, спортивной общественности, сотрудников областных и городских госучреждений, общественных организаций, принимающих участие в экологической акции.

Аким области поблагодарил всех, кому небезразличен облик региона, кто принимает активное участие в республиканской акции "Таза Казахстан".