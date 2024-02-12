Асаин Байханов отчитался перед Токаевым

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 12 февраля 2024 года принял акима Павлодарской области Асаина Байханова, сообщает Zakon.kz.

По данным сайта Акорды, Асаин Байханов отчитался об итогах социально-экономического развития Павлодарской области за 2023 год.



По его словам, в экономику области привлечены 965 млрд тенге инвестиций. Это на 26% больше, чем в 2022 году. Также отмечается рост в секторе пассажирских перевозок на 31%, машиностроении – на 13%, строительстве – на 8%.

Кроме того, проведена реконструкция более 73 километров сетей теплоснабжения.

Аким добавил, что на Экибастузской ТЭЦ отремонтированы все 10 котлоагрегатов.

"Выполнено строительство 11 км нового трубопровода технической воды, реконструированы 5,4 км магистральных сетей теплоснабжения. Ввод в эксплуатацию трех современных школ в селах области позволил решить вопрос с аварийными школами. В регионе проведена полная модернизация 54 организаций образования", – заявил Байханов.

Глава Павлодарской области уточнил, что в течение двух лет будет построено 30 новых медицинских объектов в рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения".

В продолжении он отметил, что в регионе начата поэтапная модернизация общественного транспорта. В 2023 году городской автобусный парк пополнился 130 новыми автобусами. Проведен ремонт 722 км автодорог.

"Продолжается работа по обеспечению сельского населения качественной питьевой водой. В прошлом году построены новые водопроводы в 44 селах с населением более 37 тысяч человек. Таким образом, 98% сельских жителей обеспечены чистой питьевой водой", – заключил Байханов.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал акиму ряд поручений по дальнейшему социально-экономическому развитию Прииртышья.

Ранее сообщалось, что Токаев принял акима Улытауской области Берика Абдыгалиулы.