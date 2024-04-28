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101-й день рождения отметил легендарный ветеран ВОВ в Алматы

ветеран отмечает день рождения, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2024 19:52 Фото: Кристина Новикова
28 апреля ветерану Великой Отечественной войны (ВОВ) Николаю Таратунину исполнился 101 год. В честь праздника ему передали поздравительное письмо от министра обороны РК, сообщает Zakon.kz.

Поздравить ветерана пришли военнослужащие Управления по делам обороны Турксибского района и Пограничной службы КНБ РК, воспитанники военно-патриотических клубов города Алматы, представители общественного фонда участников ВОВ трудового фронта и детей войны.

медали, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2024 19:52

Фото: Кристина Новикова

Николай Александрович родился 28 апреля 1923 года в деревне Починки Ярославской области. Окончив семилетку, отправился на фронт вслед за двумя старшими братьями и сестрой, которые так и не вернулись с войны. Николай не раз оказывался в самом пекле, сражаясь в составе Западного, Сталинградского и Второго украинского фронтов. Служил в разведке и часто действовал в тылу врага. Фронтовик является кавалером ордена Отечественной войны первой степени, двух орденов Красной Звезды и огромного множества медалей.

ветеран отмечает день рождения, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2024 19:52

Фото: Кристина Новикова

"Хотелось бы поблагодарить всех за то, что не забывают про отца. Военнослужащие в доме у нас – явление частое. Они приезжают справиться о здоровье отца и при необходимости оказывают всяческую помощь", – поделился сын ветерана Александр Таратунин.

Николай Александрович трижды был ранен. В 1943 году вовсе оказался на волоске от смерти. 20-летнего тяжелораненого солдата оставили умирать в сыром погребе – махнули рукой, якобы, что "он уже не жилец". Однако бесстрашный красноармеец на утро, когда его погрузили на носилки, чтобы предать земле в братской могиле, открыл глаза.

ветеран отмечает день рождения, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2024 19:52

Фото: Кристина Новикова

После войны Николай Таратунин окончил Пограничное училище в Алматы и много лет продолжал служить своей Родине.

Ветеран является почетным гражданином и обладателем высокой награды Республики Казахстан – ордена "Құрмет".

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