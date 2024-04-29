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"Кар-Тел" направит 1 млрд тенге для помощи пострадавшим от паводков

&quot;Кар-Тел&quot; направит 1 млрд тенге для помощи пострадавшим от паводков, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 10:00 Фото: ТОО "Кар-Тел"
ТОО "Кар-Тел" перечислит 1 млрд тенге в благотворительный фонд Zhyly Zhurek Foundation.
Средства предназначены для оказания помощи пострадавшим от паводков – на восстановление и приобретение жилья, ремонт инфраструктуры и социально значимых объектов, приобретение необходимых товаров в Актюбинской области.
"С первых дней наводнения мы обеспечиваем наших клиентов в регионах, где объявлена эвакуация, бесплатной связью и интернетом, а также предпринимаем все меры для поддержки работоспособности сети в условиях наводнения. Верим, что, предоставляя благотворительную помощь, мы сможем поддержать тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации", – подчеркнули в компании.
Это очередной благотворительный взнос для пострадавших от паводков в Актюбинской области от компании, входящей в группу "Верный Капитал" Булата Утемуратова.

Ранее Булат Утемуратов направил в регион 10 млрд тенге. Еще 500 млн тенге выделил Алидар Утемуратов. RG Gold помог Акмолинской области благотворительным взносом в 1 млрд тенге. В первые дни паводков фонд Булата Утемуратова перечислил 680 млн тенге для оказания экстренной помощи эвакуированным из зон затопления.

Всего за последние два года компаниями группы Утемуратова реализовано социальных и благотворительных проектов на сумму 133 млрд тенге.

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